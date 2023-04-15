【法言人】林夏薇婚紗Look晒靚鎖骨　容天佑打得又睇得獲封「TVB張天賦」

▲ 林夏薇劇中有多個造型！

由馬國明、林夏薇、張頴康等主演的TVB劇《法言人》剛播映了5集，林夏薇飾演有「滅絕師太」之稱的律師田佑家。

擅長打離婚官司的佑家有段不為人知過去，就是曾經悔過兩次婚，更碰巧都撞正前來觀禮的金師爺（馬國明飾），兩次佑家都直接跳上金師爺車子揚言要離去。不少網民大感好奇，紛紛猜測佑家實質是不自覺戀上金師爺才這樣。

相關場口重點自然落在著婚紗的薇薇身上，皮膚白滑的薇薇，穿上婚紗後仙氣十足，並將其葫蘆身段表露無遺。除了線條出眾，薇薇的靚鎖骨亦吸引網民點讚。

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薇薇換6個造型

其實薇薇在《法言人》中的打扮絕對驚喜又多變，其中一集除了一套低胸、一套大露背婚紗，還有All Back被淋Look、鮮橙悠閒Look、純白套裝Look及一般 OL Look，一晚至少6個造型，相當吸睛，其中All Back Look更獲讚亮麗。

薇薇的人設亦贏得網民正評，尤其不開心拿著凍飲對著金師爺「扭計」一幕，不但語氣嬌嗲、表情亦很嬌俏，令不少網民甜到入心：「有個人咁樣扭自己計都幾冧」。

▲ 陳嘉慧今次疑似飾演機心女。

功夫小子容天祐

另外兩大女神何依婷及陳嘉慧的秘書及OL套裝Look，更瘋狂吸Likes，兩位女神每次出場均吸獲不少正評。

至於由小混混轉做「見習師爺」的Tony仔，一出場即起飛腳大顯功架，由於出腳直而有力，成為全晚亮點。

飾演Tony仔的容天祐，私底下是不折不扣的功夫小子，自小習武的他，除是跆拳道黑帶四段，更是截拳道第五代傳人，並曾於2011年參加《功夫新星》得到第三名。

▲ 容天佑同丁丁各有支持者。

除打得，容天祐亦相當睇得，青靚白淨、輪廓分明的他，一出場即被指是「年青版陳鍵鋒」，亦有網民指他是「TVB版張天賦」，網民亦留言指Tony仔的角色甚有記憶點，希望他可憑此劇成功上。

監製陳志江受訪時，也對天佑讚不絕口：「打得睇得又勤力，值得關注。」

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