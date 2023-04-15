【天花塌下】粉嶺聯捷街榮輝中心百佳冧天花 碎片散落一地 社會 17:46 2023/04/15 分享： 分享： 熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言 ▲ 粉嶺聯捷街榮輝中心百佳冧天花。（香港突發事件報料區fb圖片） 消息指，今日（15日）下午4時許，粉嶺聯捷街榮輝中心商場百佳出現石屎剝落情況。現場圖片可見，部分石屎碎片體積龐大，散落一地。暫時未知事件中是否有人受傷。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 記者：TOPick港聞組 相關文章 【內地交流】教大擬將大灣區學習經歷列必修課 張仁良盼學生親身了解國家非道聽途說 今日 15:18 【內地交流】教大擬將大灣區學習經歷列必修課 張仁良盼學生親身了解國家非道聽途說 【交通意外】觀塘物華街老翁遭巴士撞倒捲車底 昏迷送院及後不治 今日 16:22 【交通意外】觀塘物華街老翁遭巴士撞倒捲車底 昏迷送院及後不治 【義工服務】馬會推「賽馬會眾心行善」計劃 鼓勵大眾加入義工行列 今日 16:58 【義工服務】馬會推「賽馬會眾心行善」計劃 鼓勵大眾加入義工行列 你可能感興趣 【內地交流】教大擬將大灣區學習經歷列必修課 張仁良盼學生親身了解國家非道聽途說 今日 15:18 【內地交流】教大擬將大灣區學習經歷列必修課 張仁良盼學生親身了解國家非道聽途說 【交通意外】觀塘物華街老翁遭巴士撞倒捲車底 昏迷送院及後不治 今日 16:22 【交通意外】觀塘物華街老翁遭巴士撞倒捲車底 昏迷送院及後不治 【義工服務】馬會推「賽馬會眾心行善」計劃 鼓勵大眾加入義工行列 今日 16:58 【義工服務】馬會推「賽馬會眾心行善」計劃 鼓勵大眾加入義工行列 工廈 商廈 商舖 裝修設計 環境衞生 百佳 榮輝中心 商場 粉嶺