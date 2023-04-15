  • 29°C
香港時間 : 2023415日 (週六) 18:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天花塌下】粉嶺聯捷街榮輝中心百佳冧天花　碎片散落一地

社會 17:46 2023/04/15

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

粉嶺聯捷街榮輝中心百佳冧天花。（香港突發事件報料區fb圖片）

消息指，今日（15日）下午4時許，粉嶺聯捷街榮輝中心商場百佳出現石屎剝落情況。現場圖片可見，部分石屎碎片體積龐大，散落一地。暫時未知事件中是否有人受傷。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組

相關文章

【內地交流】教大擬將大灣區學習經歷列必修課　張仁良盼學生親身了解國家非道聽途說
今日 15:18
【內地交流】教大擬將大灣區學習經歷列必修課　張仁良盼學生親身了解國家非道聽途說
【交通意外】觀塘物華街老翁遭巴士撞倒捲車底　昏迷送院及後不治
今日 16:22
【交通意外】觀塘物華街老翁遭巴士撞倒捲車底　昏迷送院及後不治
【義工服務】馬會推「賽馬會眾心行善」計劃　鼓勵大眾加入義工行列
今日 16:58
【義工服務】馬會推「賽馬會眾心行善」計劃　鼓勵大眾加入義工行列

你可能感興趣

【內地交流】教大擬將大灣區學習經歷列必修課　張仁良盼學生親身了解國家非道聽途說
今日 15:18
【內地交流】教大擬將大灣區學習經歷列必修課　張仁良盼學生親身了解國家非道聽途說
【交通意外】觀塘物華街老翁遭巴士撞倒捲車底　昏迷送院及後不治
今日 16:22
【交通意外】觀塘物華街老翁遭巴士撞倒捲車底　昏迷送院及後不治
【義工服務】馬會推「賽馬會眾心行善」計劃　鼓勵大眾加入義工行列
今日 16:58
【義工服務】馬會推「賽馬會眾心行善」計劃　鼓勵大眾加入義工行列
工廈 商廈 商舖 裝修設計 環境衞生 百佳 榮輝中心 商場 粉嶺

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡
14:36 2023/04/14
【家庭悲劇】4孩媽產後回娘家坐月　致電丈夫最後通話後反鎖房內刺頸亡
【KO便秘】港女激推深圳1款茶飲　盛讚清甜但極危險
17:03 2023/04/14
【KO便秘】港女激推深圳1款茶飲　盛讚清甜但極危險
【移居加國】一家三口移居加拿大月花26萬　陪讀媽呻4大委屈1個月即回流
13:12 2023/04/14
【移居加國】一家三口移居加拿大月花26萬　陪讀媽呻4大委屈1個月即回流