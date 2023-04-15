【多孩家庭】靚媽23歲起瘋狂懷孕　生足9胎不結紮︰老公想要12個

▲ 台灣一名34歲媽媽育有9孩，更指丈夫想生夠12個。

要養育一兩個孩子已不容易，更何況是9個！台灣一名34歲女子已是9孩之母，組成11口大家庭，她上電視節目分享自己的生育經歷，由23歲起瘋狂懷孕，目前還沒有結紮，更指丈夫想生夠12個。

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年輕媽11年生9胎

近日小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，邀請幾位星媽同場分享，包括小S的好姊妹Makiyo，還有9孩媽媽沂瀓。現年34歲的沂瀓擁有一雙水汪汪的大眼睛，樣子標緻可人，完全看不出她已生了9個孩子。她與丈夫育有5子4女，由6個月大至10歲，長子就讀小四。

她透露自23歲起懷上第1胎，11年來足足生了9胎，而且當中沒有一胎是雙胞胎，他們都是同一個父親。小S驚訝問道，她和老公享受性愛過程而沒有避孕，還是有計劃生育。她表示原打算生兩胎，怎知生了兩個兒子，很想要個女兒，到第3胎追女成功，卻又覺得女兒性格較男仔頭。

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大仔幫手做家務照顧弟妹

沂瀓為了生一個比較像公主的女兒，結果一直生下去，到第5胎後就順其自然。她在節目中分享丈夫與孩子的照片，其中一張照片算最齊人，除了6個月大最年幼的孩子沒亮相外，8名子女排排坐很可愛。

她又透露丈夫原本想生12個孩子，夫妻給自己2年時間，看還會否有更多孩子，只是目前仍沒有消息。以為女兒比較體貼，她卻指兒子比較貼心，大兒子會幫手做家務及照顧弟妹，減輕媽媽的擔子。

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責任編輯︰王明芳