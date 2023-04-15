【婚禮鬧劇】新郎接新娘被姊妹團留難1小時　外母激動暈倒急食心臟藥保命

▲ 有新郎接新娘被姊妹團留難1小時，外母激動暈倒，急食心臟藥保命。（微博圖片）

新郎接新娘不免要跟姊妹團熱鬧一番，不過如果因此鬧出悲劇，紅事可能變白事。內地有新郎接新娘時被姊妹團留難1小時，外母激動暈倒，需食心臟藥保命，幸好最後沒有大礙。

綜合內地傳媒報道，事發於4月9日在河北省唐山市，有新郎來到新娘家門前，一眾伴娘姊妹即來勢洶洶，將新娘家的大門關起來，新郎需回答姊妹團層出不窮的問題，他絞盡腦汁迎合女家。

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派完利是仍不讓接新娘

情況僵持了一個多小時，新娘的母親多次來查看情況，又勸告他們別鬧下去，耽誤了時辰。新郎聽從外母的說話，拿出一疊利是派給姊妹團，直至預備的利是都派完了。他以為可以進女家接新娘，可是姊妹依然不放人。

患有冠心病的外母見到這個混亂的場面，一時激動起來，一陣頭暈目眩倒在地上。親友見狀隨即扶她起來，讓她服用了兩粒救心丸，有人嘗試掐其人中，讓她清醒過來。

虛弱的外母慢慢地恢復過來，深怕自己出事耽誤了女兒的良辰吉時。外母一場驚險反救了新郎，令他成功迎親了。

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責任編輯︰王明芳