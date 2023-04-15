【消費券2023】$3,000開app即到手　萬寧網店9折吸客

▲ （萬寧fb）

新一期5,000元電子消費券即將發放，首期3,000元消費券4月16日派發，零售商戶陸續推出消費優惠催谷生意，百佳、一田超市、AEON、7-11、萬寧等超市及個人護理店，快餐店大家樂，以及零售商豐澤、實惠，甚至多個商場都推出優惠券及折扣。

其中個人護理店萬寧宣布，明天（16日）全場貨品一律9折，官網同步都有9折，付款時須輸入優惠碼「HHAPR10」。立即Click入萬寧官方網店，選購更多超值貨品。

另外個人護理店屈臣氏就推88折近戰，4月16日門市及網店購物，輸入優惠碼 [happy12] 全單即享額外88折。

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責任編輯：吳卓峰