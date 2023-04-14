【親子好去處】免費體驗迪士尼授權自拍館MIRROR ROOM　增設包場服務舉辦生日派對

▲ Good Moment Lifestyle Snap Hub推出限定優惠。

迪士尼授權的嶄新零售體驗自拍館Good Moment Lifestyle Snap Hub推出限定優惠，自拍館更將開放場地予大家舉辦派對，讓大家化身成夢想的公主或英雄角色，與一眾受邀出席的朋友一起共度快樂時光。

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▲ MIRROR ROOM。

免費體驗MIRROR ROOM優惠

自拍館的MIRROR ROOM利用鏡子和全景互動投影技術，創造出儼如親歷其境的體驗。

現在只需消費滿$500，並追蹤Good Moment Facebook或Instagram帳戶，即可二人一同免費體驗原價$128的MIRROR ROOM。

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▲ 自拍館近日增設了生日派對包場服務。

增設包場服務

此外，自拍館近日增設了全新生日派對包場服務，專業的團隊將為大家策劃兩小時的派對。

從派對主角的化妝、髮型，及造型設計，以至魔術表演、扭扭氣球或派對主持，還有面部及手部彩繪，以及糖果吧等，亦少不了電子邀請卡及專業攝影服務。

▲ 專業的團隊將為大家策劃兩小時的派對。

Good Moment Lifestyle Snap Hub

地址： 旺角朗豪坊6樓13-16號舖

網址： www.gdmoment.com

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R