【變種病毒】新冠變種Arcturus蔓延英美新加坡等22國　印度單日錄4萬宗確診重推口罩令

▲ 印度在今年1月發現一種具高度傳染性的Omicron亞種變種病毒Arcturus（XBB.1.16）。

新冠肺炎潛在的變種危機仍未解決，印度在今年1月發現一種具高度傳染性的Omicron亞種變種病毒Arcturus（XBB.1.16），4月12日單日錄4萬宗感染個案，創近期紀錄。而該變種病毒亦有擴散趨勢，至今已蔓延英美、新加坡等至少22個國家。印度部分地區已強制要求民眾戴上口罩，醫院處於紅色警戒狀態。世界衛生組織（WHO）表示需對變種病毒保持警惕，現正監察情況。

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據《獨立報》及《每日鏡報》報道，印度新冠肺炎確診個案顯著上升，當地衛生部公布，周三（4月12日）全國錄得逾4萬宗新冠確診個案，按日急增3,122宗，創下近期紀錄，個案數字在1個月之間激增13倍，尤其12歲以下孩童感染數字更趨上升。

感染者會出現之前疫情較少見的結膜炎病徵，包括眼睛發癢、流出分泌物。疫情升溫，印度部分地區已重新恢復強制口罩令，而在印度南部的喀拉拉邦（Kerala），亦重新要求長者、孕婦及長期病患者等高危感染群組戴上口罩。印度衛生部並已啟動醫院模擬演習，以應對疫情進一步惡化的可能。

該變種病毒Arcturus在今年初首次在印度被發現，目前已擴散至英國、美國、新加坡、澳洲等22個國家。世衛（WHO）流行病學家Maria Van Kerkhove指出，Arcturus變種在刺突蛋白中有一項額外突變，導致病毒潛在致病性及傳染力增加。 但未有證據顯示會令重症及死亡率上升。

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責任編輯：羅嘉欣