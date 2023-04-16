【癌症殺手】過半大腸癌患者有1個症狀　醫生警示：男性要小心

▲ 哈佛大學一項研究，發現大腸癌患者中，有近6成人都會出現貧血症狀。

大腸癌是本港2號癌症殺手，2020年共2,287人死於大腸癌，佔整體癌症死亡人數3成。台灣有腫瘤科醫生日前在醫療節目中，引述美國哈佛大學一項研究，發現大腸癌患者中，有近6成人都會出現貧血症狀，提醒若身體出現缺鐵性貧血，切勿掉以輕心。

最新影片：

據節目《健康2.0》，台灣血液腫瘤科醫生吳鴻誠指出，在臨床上若遇到貧血患者會額外留神。他分享一宗案例，指曾遇到一位50多歲的男患者，入院時發現血紅素只有8（一般數值為16），因此患者走路會出現氣喘，在做完檢查後，從患者的糞便中發現血液反應呈陽性，在安排照胃鏡，則發現有一顆6至7厘米大小的腫瘤，若非出現貧血症狀前來求醫，腫瘤很有可能會轉至移肝肺。

吳鴻誠表示，「貧血」其實是不少疾病的先兆，他並引述美國哈佛大一項研究，研究時間為1983年到1987年，針對207個大腸癌個案發現共出現15種症狀，而57%個案都出現了「貧血」症狀。此外，冰島自1955年至2004年共50年間，追蹤了2000多宗大腸、直腸癌個案，發現出現貧血的機率也佔近6至7成。

吳鴻誠強調，女性出現缺鐵性貧血，可能與月經等其他因素有關，但男性有缺鐵性貧血就不能大意，因為一般男性會有「缺鐵性貧血」的機率很低。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣