【大馬女神】林明禎西營盤香閨空中花園曝光　「幸運男」獲邀撐枱腳【多圖】

▲ 哪位男士幸運成為林明禎第一位貴賓呢？

馬來西亞女神林明禎憑電影《飯戲攻心》入圍角逐「第四十一屆香港電影金像奬」最佳女配角獎，人氣急升的她密密接工作，成為新一代廣告女王。近年將基地由台灣轉移來港，定居香港的生活點滴不時分享到社交平台，與網民分享。

前日（4月14日）她晒出一名「幸運男」到訪其香閨的影片，令不少網民羨慕不已。

【大馬女神】林明禎新居擁落地玻璃大露台 「廣告女王」跑馬地置業當業主？

林明禎胞弟來港

其實這名「幸運男」是林明禎的胞弟，兩姊弟感情要好，最近特意來港探望林明禎，她留言寫道：

今日放假，但更忙碌。因為大寶弟大駕光臨，新家的第一位貴賓。

影片中見到，穿上圍裙的林明禎親自泡茶招待胞弟之餘，還預備了多樣美食與胞弟聚餐，包括烤雞、漢堡、蛋、牛角包等，非常豐富。

不少網民將焦點放到林明禎香閨的裝潢上，特大露台能放置一張圓枱之餘，還有多張外戶椅；圍欄邊擺放滿盆栽，提高私隱度。而屋內設計走時尚簡單路線，客廳放置了一張白色梳化，天花的黃光燈為屋內增添溫暖感。

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與姜濤為鄰居

今年2月，林明禎搬到月租4萬的西營盤尚瓏一個高層特式兩房單位，實用面積428呎。單位最大亮點是設有特大空中花園，大露台面積200呎。當時她曾公開招攬傢俱贊助，廣告女王果然名不虛傳！

林明禎目前所住的屋苑，與MIRROR「人氣王」成員姜濤早前入市的維壹距離不遠。二人成為鄰居之餘，看來必定帶挈西區新盤人氣再升一層！

林明禎一向鍾情落地大玻璃和露台，以前在台灣居住的單位，同樣擁有超大露台兼落地玻璃，景觀開揚。

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勇闖香港影壇

現年32歲的林明禎擁有32E豐滿上圍和22吋纖瘦黃蜂腰，美好身材不符常理，故獲得「真人版娜美」的稱號，俘虜一眾男士芳心。

她憑著超級S字型身材於2014年在網上爆紅，及後在大馬出道做女歌手後，翌年前往台灣發展，曾為多部MV擔任女主角。

▲ （Instagram圖片）

「周圍都係」林明禎

在2017年獲ToNick主音趙善恆邀請，首次參演其執導的電影《救殭清道夫》並擔正女主角，2021年再應恆仔邀請參演他的另一部作品《一秒拳王》，演出獲觀眾大讚。

同時，多個廣告和代言均見其蹤影，包括飲品、私人貸款、駕駛學院、手機遊戲、手提電話、運動品牌、女士衛生用品、外賣平台等，成為廣告女王，吸金力驚人。

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