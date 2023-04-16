【行山注意】港男行龍脊意外踩到紅脖游蛇　漁護署教3個特徵認毒蛇

▲ 港男行龍脊意外踩到紅脖游蛇，漁護署教3個特徵認毒蛇。

不少人都喜愛行山，而行山時也有機會，會遇上蛇。日前有港男在網上分享，指自己在行龍脊時不慎踩到一條蛇，即場拍下照片後，經朋友翻查資料，才認出是「紅脖游蛇」。漁護署資料指出，紅脖游蛇擁有後毒牙，故咬人時輸出毒液機會較低，不過其毒液足以致命。當遇蛇時保持一定距離，則毋須太擔心。

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據Facebook群組「香港行山新手交流區」，有網民周五（14日） 發帖，指自己當天跟朋友由土地灣出發步行至石澳。在龍脊走下至大浪灣途中，事主未留意踩到一條蛇尾。經朋友回家翻查資料，事主表示即時「嚇暈」，原來該條蛇真身為「紅脖游蛇」，而事主也上載照片至網上提醒山友：

紅頸可釋出致命毒液！OMG！POST 相出來，山友見到小心躲過！

▲ （圖片來源：Facebook群組「香港行山新手交流區」）

帖文引起網民熱烈議論，有網民留言直指「好恐怖」、「最怕見到呢啲」，也有網民認為只要不傷害到蛇，其實蛇不會主動傷害人類：

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漁護署曾在Facebook發文介紹5類毒蛇，其中紅脖游蛇（Red-necked Keelback）有3大特徵，分別是：身體呈橄欖綠色，帶黑斑和黃綠色斑點，明顯特徵為紅色頸部。漁護署指，紅脖游蛇擁有後毒牙，故咬人時輸出毒液機會較低，不過其毒液足以致命；另外牠們的紅頸位置亦能釋出毒液。

漁護署又表示，並非每種蛇都有毒，遇到蛇只要跟牠們保持一定距離，就不需要太擔心，除非刺激到牠們，或者入侵牠們的地盤，否則蛇不會主動攻擊人。

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責任編輯：羅嘉欣