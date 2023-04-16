【金像獎2023】詳盡提名名單 《正義迴廊》最多提名《給十九歲的我》最引爭議
香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」於今晚（4月16日）假香港文化中心舉行，今晚頒發19項競賽大獎，另頒「終身成就奬」予資深演員胡楓，以及頒「專業精神奬」予兩位資深影評人羅卡及石琪。
至於在競逐電影當中，今屆以共16項名單入圍的《正義迴廊》為今屆提名之冠，隨後的《神探大戰》、《明日戰記》、《飯戲攻心》各獲11項提名。
《給十九歲的我》引爭議
至於受爭議的紀錄片《給十九歲的我》入圍最佳剪接、最佳導演及最佳電影。不過，英華女學校早表示退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。
金像獎協會董事局主席爾冬陞表示，董事局就事件作出謹慎討論，並諮詢過業內人士及律師意見，董事局成員最終一致同意無權褫奪任何提名資格︰「雖然這部戲有紛爭，但一套電影需要很多人才能完成，不能抹煞其他人的努力。既然電影已得到提名資格，我們投票人不樂見可取消提名資格和可取消得獎資格的事情發生。如果有此先例，將來會非常危險。」
同時爾冬陞表明，如果《給十九歲的我》得獎，大會將如常頒發獎項。
第41屆香港電影金像獎 提名名單：
最佳電影：
- 《正義迴廊》
- 《明日戰記》
- 《神探大戰》
- 《窄路微塵》
- 《給十九歲的我》
最佳導演：
- 何爵天《正義迴廊》
- 韋家輝《神探大戰》
- 林森《窄路微塵》
- 張婉婷、郭偉倫《給十九歲的我》
- 陳詠燊《飯戲攻心》
最佳編劇：
- 譚廣源、葉偉平、梁永豪《正義迴廊》
- 劉國瑞《白日青春》
- 韋家輝《神探大戰》
- 韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》
- 鍾柱鋒《窄路微塵》
- 陳詠燊《飯戲攻心》
最佳男主角：
- 麥沛東《正義迴廊》
- 楊偉倫《正義迴廊》
- 黃秋生《白日青春》
- 劉青雲《神探大戰》
- 張繼聰《窄路微塵》
最佳女主角：
- 蘇玉華《正義迴廊》
- 毛舜筠《阿媽有咗第二個》
- 鄭秀文《流水落花》
- 袁澧林《窄路微塵》
- 張艾嘉《燈火闌珊》
最佳男配角：
- 林海峰《正義迴廊》
- 羅永昌《阿媽有咗第二個》
- 許冠文《風再起時》
- 張繼聰《飯戲攻心》
- 陳湛文《飯戲攻心》
最佳女配角：
- 楊詩敏《正義迴廊》
- 區嘉雯《窄路微塵》
- 王菀之《飯戲攻心》
- 林明禎《飯戲攻心》
- 余香凝《緣路山旮旯》
最佳攝影：
- 梁祐暢《正義迴廊》
- 伍啟銘《明日戰記》
- 秦鼎昌、蒙青、徐少江《風再起時》
- 鄭兆強《神探大戰》
- 流星《窄路微塵》
最佳剪接：
- 李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》
- 黃海、陸志灝《明日戰記》
- 大衛李察森、梁展綸《神探大戰》
- 郭偉倫、陳序慶《給十九歳的我》
- 張嘉輝、鄭偉麟《飯戲攻心》
最佳美術指導：
- 麥芷筠《正義迴廊》
- 莫少宗、林偉健《明日戰記》
- 雷楚雄、黃敏軒《風再起時》
- 蔡慧妍《神探大戰》
- 張蚊、梁子賢《飯戲攻心》
最佳服裝造型設計：
- 張兆康《明日戰記》
- 文念中、郭妍慧《流水落花》
- 吳里璐《風再起時》
- 張世傑、鄧汝好《神探大戰》
- 何沛芝《窄路微塵》
最佳動作設計：
- 洪金寶、洪天祥、袁和平《七人樂隊》
- 黃偉亮《明日戰記》
- 林峰、董瑋《長津湖之水門橋》
- 王志文《風再起時》
- 黃偉亮《神探大戰》
最佳創電影音樂：
- 馮之行《正義迴廊》
- 陳光榮《明日戰記》
- 丁可、馮之行《風再起時》
- 黃衍仁《窄路微塵》
- 黃艾倫、翁瑋盈《飯戲攻心》
最佳原創電影歌曲：
- 活誰的命《正義迴廊》
作曲：馮之行、黃力勤 填詞：冬誠𤍤 主唱：洪嘉豪
- 明日之明日《明日戰記》
作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：AnsonBean、Winka@Collar
- 風雨不改《阿媽有咗第二個》
作曲：黃艾倫、翁瑋盈 填詞：陳詠謙 主唱：姜濤
- 我這樣活了一天《流水落花》
作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文
- 狠愛狠愛你《飯戲攻心》
作曲及主唱：王菀之 填詞：陳詠燊
最佳音響效果：
- 杜篤之、江宜真《正義迴廊》
- Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》
- Steve Burgess、王丹戎、尹杰《長津湖之水門橋》
- 杜篤之，吳書瑤《風再起時》
- 鄭名輝、譚景華、楊智超《神探大戰》
最佳視覺效果：
- 王重治《正義迴廊》
- 鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》
- 徐克、楊文傑、王磊《長津湖之水門橋》
- 王重治《風再起時》
- 馬永安、陳華、王耀昌、鍾偉新《神探大戰》
新晉導演：
- 何爵天《正義迴廊》
- 劉國瑞《白日青春》
- 吳炫輝《明日戰記》
- 林森《窄路微塵》
- 陳詠燊《飯戲攻心》
最佳亞洲華語電影：
- 《海的盡頭是草原》
- 《獨行月球》
- 《該死的阿修羅》
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撰文 : TOPick柴犬出動