【金像獎2023】詳盡提名名單　《正義迴廊》最多提名《給十九歲的我》最引爭議

香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」於今晚（4月16日）假香港文化中心舉行，今晚頒發19項競賽大獎，另頒「終身成就奬」予資深演員胡楓，以及頒「專業精神奬」予兩位資深影評人羅卡及石琪。

至於在競逐電影當中，今屆以共16項名單入圍的《正義迴廊》為今屆提名之冠，隨後的《神探大戰》、《明日戰記》、《飯戲攻心》各獲11項提名。

▲ 《正義迴廊》

《給十九歲的我》引爭議

至於受爭議的紀錄片《給十九歲的我》入圍最佳剪接、最佳導演及最佳電影。不過，英華女學校早表示退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。

金像獎協會董事局主席爾冬陞表示，董事局就事件作出謹慎討論，並諮詢過業內人士及律師意見，董事局成員最終一致同意無權褫奪任何提名資格︰「雖然這部戲有紛爭，但一套電影需要很多人才能完成，不能抹煞其他人的努力。既然電影已得到提名資格，我們投票人不樂見可取消提名資格和可取消得獎資格的事情發生。如果有此先例，將來會非常危險。」

同時爾冬陞表明，如果《給十九歲的我》得獎，大會將如常頒發獎項。

▲ 《給十九歲的我》

第41屆香港電影金像獎 提名名單：

最佳電影：

《正義迴廊》

《明日戰記》

《神探大戰》

《窄路微塵》

《給十九歲的我》

最佳導演：

何爵天《正義迴廊》

韋家輝《神探大戰》

林森《窄路微塵》

張婉婷、郭偉倫《給十九歲的我》

陳詠燊《飯戲攻心》

▲ 《神探大戰》

最佳編劇：

譚廣源、葉偉平、梁永豪《正義迴廊》

劉國瑞《白日青春》

韋家輝《神探大戰》

韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

鍾柱鋒《窄路微塵》

陳詠燊《飯戲攻心》

最佳男主角：

麥沛東《正義迴廊》

楊偉倫《正義迴廊》

黃秋生《白日青春》

劉青雲《神探大戰》

張繼聰《窄路微塵》

最佳女主角：

蘇玉華《正義迴廊》

毛舜筠《阿媽有咗第二個》

鄭秀文《流水落花》

袁澧林《窄路微塵》

張艾嘉《燈火闌珊》

▲ 《流水落花》

最佳男配角：

林海峰《正義迴廊》

羅永昌《阿媽有咗第二個》

許冠文《風再起時》

張繼聰《飯戲攻心》

陳湛文《飯戲攻心》

最佳女配角：

楊詩敏《正義迴廊》

區嘉雯《窄路微塵》

王菀之《飯戲攻心》

林明禎《飯戲攻心》

余香凝《緣路山旮旯》

最佳攝影：

梁祐暢《正義迴廊》

伍啟銘《明日戰記》

秦鼎昌、蒙青、徐少江《風再起時》

鄭兆強《神探大戰》

流星《窄路微塵》

最佳剪接：

李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

黃海、陸志灝《明日戰記》

大衛李察森、梁展綸《神探大戰》

郭偉倫、陳序慶《給十九歳的我》

張嘉輝、鄭偉麟《飯戲攻心》

最佳美術指導：

麥芷筠《正義迴廊》

莫少宗、林偉健《明日戰記》

雷楚雄、黃敏軒《風再起時》

蔡慧妍《神探大戰》

張蚊、梁子賢《飯戲攻心》

最佳服裝造型設計：

張兆康《明日戰記》

文念中、郭妍慧《流水落花》

吳里璐《風再起時》

張世傑、鄧汝好《神探大戰》

何沛芝《窄路微塵》

最佳動作設計：

洪金寶、洪天祥、袁和平《七人樂隊》

黃偉亮《明日戰記》

林峰、董瑋《長津湖之水門橋》

王志文《風再起時》

黃偉亮《神探大戰》

最佳創電影音樂：

馮之行《正義迴廊》

陳光榮《明日戰記》

丁可、馮之行《風再起時》

黃衍仁《窄路微塵》

黃艾倫、翁瑋盈《飯戲攻心》

最佳原創電影歌曲：

活誰的命《正義迴廊》

作曲：馮之行、黃力勤 填詞：冬誠𤍤 主唱：洪嘉豪

明日之明日《明日戰記》

作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：AnsonBean、Winka@Collar

風雨不改《阿媽有咗第二個》

作曲：黃艾倫、翁瑋盈 填詞：陳詠謙 主唱：姜濤

我這樣活了一天《流水落花》

作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文

狠愛狠愛你《飯戲攻心》

作曲及主唱：王菀之 填詞：陳詠燊

最佳音響效果：

杜篤之、江宜真《正義迴廊》

Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》

Steve Burgess、王丹戎、尹杰《長津湖之水門橋》

杜篤之，吳書瑤《風再起時》

鄭名輝、譚景華、楊智超《神探大戰》

最佳視覺效果：

王重治《正義迴廊》

鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》

徐克、楊文傑、王磊《長津湖之水門橋》

王重治《風再起時》

馬永安、陳華、王耀昌、鍾偉新《神探大戰》

▲ 《明日戰記》

新晉導演：

何爵天《正義迴廊》

劉國瑞《白日青春》

吳炫輝《明日戰記》

林森《窄路微塵》

陳詠燊《飯戲攻心》

最佳亞洲華語電影：

《海的盡頭是草原》

《獨行月球》

《該死的阿修羅》

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