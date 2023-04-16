【重女輕男】內地二胎媽知道又生仔　崩潰嚎哭：又生了個賠錢貨

▲ 內地二胎媽，知道自己又生仔，竟然崩潰嚎啕大哭，場面搞笑。

內地放寬兩孩政策後，不少父母響應繼續生，重男輕女思想下都希望可以追個仔！不過武漢一名媽媽，本育有1子，當得知第二胎又是生仔，竟然忍不住在醫院病房內崩潰嚎哭，情景令網民發笑。

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「武漢仁愛喜得母嬰護理」日前於小紅書分享這段產婦搞笑影片，片段中一名媽媽在醫院生下第二胎後，聽到嬰兒哭聲時，掙扎抬頭一看，得知是男嬰後即時頹然倒回枕頭上，「真的是個兒子啊！」，然後開始放聲大哭。

醫生、護士也忍俊不禁，並安慰產婦「辛苦了！」但這名媽媽充耳不聞，哭着說：「我生不出來了，怎麼又是兒子，我想要個姑娘」，護士再加以安慰她，著她下一胎再生個姑娘，但媽媽反應更加誇張，崩潰說：

啊…啊…又生了個賠錢貨，(生個兒子多好)兒子太費錢了…

之後護士把男嬰抱到媽媽枕邊，並著媽媽親親男嬰，但媽媽一臉嫌棄，更擰埋臉說：「不要、不要、不要、不要！」

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影片曝光後，有不少網民被該媽媽笑死，「那句『兒子太費錢了』就知道啥意思了，呵呵」、「反了，反了，男孩子成了賠錢貨，奶奶輩的聽到該做何反應？哈哈哈」。

另外也有感同身受的網民明白連生兩胎兒子的心情：「我生二胎兒子也被我嫌棄了，單純的是因為我想要個女兒，生出來醫生抱來貼臉我很嫌棄，好在老二出生在醫院就很懂事，所有小孩都哭，就他不哭，吃了睡睡了哭，後來他爹越來越愛他」、「我當時生老二也哭了，純粹是我想要個可愛的女孩子，哈哈！醫生縫針我在哭，醫生也勸我了。」

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責任編輯︰王明芳