  • 31°C
香港時間 : 2023416日 (週日) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重女輕男】內地二胎媽知道又生仔　崩潰嚎哭：又生了個賠錢貨

親子 12:02 2023/04/16

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

內地二胎媽，知道自己又生仔，竟然崩潰嚎啕大哭，場面搞笑。

內地放寬兩孩政策後，不少父母響應繼續生，重男輕女思想下都希望可以追個仔！不過武漢一名媽媽，本育有1子，當得知第二胎又是生仔，竟然忍不住在醫院病房內崩潰嚎哭，情景令網民發笑。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】《BB來了》初生允豬能歌擅舞　自學K-pop目標做BLACKPINK師妹

「武漢仁愛喜得母嬰護理」日前於小紅書分享這段產婦搞笑影片，片段中一名媽媽在醫院生下第二胎後，聽到嬰兒哭聲時，掙扎抬頭一看，得知是男嬰後即時頹然倒回枕頭上，「真的是個兒子啊！」，然後開始放聲大哭。

醫生、護士也忍俊不禁，並安慰產婦「辛苦了！」但這名媽媽充耳不聞，哭着說：「我生不出來了，怎麼又是兒子，我想要個姑娘」，護士再加以安慰她，著她下一胎再生個姑娘，但媽媽反應更加誇張，崩潰說：

啊…啊…又生了個賠錢貨，(生個兒子多好)兒子太費錢了…

之後護士把男嬰抱到媽媽枕邊，並著媽媽親親男嬰，但媽媽一臉嫌棄，更擰埋臉說：「不要、不要、不要、不要！」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

影片曝光後，有不少網民被該媽媽笑死，「那句『兒子太費錢了』就知道啥意思了，呵呵」、「反了，反了，男孩子成了賠錢貨，奶奶輩的聽到該做何反應？哈哈哈」。

另外也有感同身受的網民明白連生兩胎兒子的心情：「我生二胎兒子也被我嫌棄了，單純的是因為我想要個女兒，生出來醫生抱來貼臉我很嫌棄，好在老二出生在醫院就很懂事，所有小孩都哭，就他不哭，吃了睡睡了哭，後來他爹越來越愛他」、「我當時生老二也哭了，純粹是我想要個可愛的女孩子，哈哈！醫生縫針我在哭，醫生也勸我了。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【重男輕女】人妻生女老爺奶奶給1.5萬利是 弟婦生仔收15萬利是+擺滿月酒
17:06 2023/03/04
【重男輕女】人妻生女老爺奶奶給1.5萬利是 弟婦生仔收15萬利是+擺滿月酒
【重男輕女】中風全癱僅女兒默默照顧 父仍將全副身家留給不孝子
16:29 2023/03/05
【重男輕女】中風全癱僅女兒默默照顧 父仍將全副身家留給不孝子
【重男輕女】辛苦儲錢給爸媽買樓養老 港女揭業主寫細佬名：點解我咁蠢
14:50 2023/03/18
【重男輕女】辛苦儲錢給爸媽買樓養老 港女揭業主寫細佬名：點解我咁蠢

你可能感興趣

【重男輕女】人妻生女老爺奶奶給1.5萬利是 弟婦生仔收15萬利是+擺滿月酒
17:06 2023/03/04
【重男輕女】人妻生女老爺奶奶給1.5萬利是 弟婦生仔收15萬利是+擺滿月酒
【重男輕女】中風全癱僅女兒默默照顧 父仍將全副身家留給不孝子
16:29 2023/03/05
【重男輕女】中風全癱僅女兒默默照顧 父仍將全副身家留給不孝子
【重男輕女】辛苦儲錢給爸媽買樓養老 港女揭業主寫細佬名：點解我咁蠢
14:50 2023/03/18
【重男輕女】辛苦儲錢給爸媽買樓養老 港女揭業主寫細佬名：點解我咁蠢
懷孕 網絡熱話 小紅書 醫生 護士

最高瀏覽

【超市大搜查】實測10款遮白髮染髮劑　5款奪A級持久不易褪色
19:06 2023/04/13
【超市大搜查】實測10款遮白髮染髮劑　5款奪A級持久不易褪色
【蔡天鳳碎屍案】涉案被捕KOL突發長文轟網民　聲言受盡委屈：希望一哥出來說話
15:29 2023/04/15
【蔡天鳳碎屍案】涉案被捕KOL突發長文轟網民　聲言受盡委屈：希望一哥出來說話
【絕世好老闆】規定員工只能「朝10晚4」上班　好老闆：朝九晚五會用腦過度
17:49 2023/04/13
【絕世好老闆】規定員工只能「朝10晚4」上班　好老闆：朝九晚五會用腦過度