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TVB出動《獎門人》撼金像獎　金剛被麥美恩飛擒大咬

娛樂 12:14 2023/04/16

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《獎門人開心消費感謝祭》

「第四十一屆香港電影金像奬」於今晚（4月16日）舉行，TVB推出特備節目《獎門人開心消費感謝祭》迎戰，這次由「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡和程浩駿任主持外，還有暌違6年的金剛回歸做「獎老」。

嘉賓陣容有「法言人隊」的馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、蔣祖曼、丁子朗、何依婷、容天佑、趙璧渝及朱滙林，對戰「請一日假去旅行隊」的周奕瑋、戴祖儀、李芷晴、何沛珈及余思霆。 

【請1日假去旅行】余思霆三點式大解放　回復單身與金剛「同病相憐」【多圖】

金剛回歸做「獎老」。

麥美恩飛擒大咬金剛叫苦

久未現身《獎門人》的金剛是集表現相當搶眼，在玩「開心無敵傳紫菜」時，獎門人志偉明顯向金剛大派福利，安排金剛與同隊所有靚女車輪戰啜紫菜，當傳到去余思霆時，思霆表現得遴遴迍迍啜極都啜唔到，錢嘉樂睇到眼冤說：「我覺得佢哋有啲曖昧！」

之後金剛再遇上另一「劫難」，守尾門的麥美恩見到金剛即飛擒大咬，更誇張到將金剛撲倒地上，金剛傳出連番苦叫聲，認真陰功。

金剛與麥美恩

梅小青玩埋一份

啜完一Round後，獎門人再命令金剛啜多Round，金剛頂唔順大嗌：「原來一個人真係唔可以娶太多老婆，真係會腳軟！」笑爆全場。

另一隊的「法言人隊」，獎門人邀來《法言人》總監製劉家豪與其太太梅小青落場玩埋一份，被兩位小生馬國明及張頴康「夾擊」的小青姐，啜紫菜時怕醜得合起雙眼，非常搞笑。

馬國明與梅小青。

馬國明騷演技

「開心無敵以訛傳訛」同樣精彩，視帝馬國明大晒好演技，其中扮演婦科醫生時，馬明一人分飾兩角，更瞓地扮大肚婆慘叫，其精湛演出令隊友一睇即Get，獎門人都大讚他演得精彩。

至於張頴康演繹「鴛鴦戲水」時，則因做了一個奇怪動作而令隊員get到錯晒，丁子朗更因想入非非答出令人尷尬答案。

撰文 : TOPick柴犬出動

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