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【龍馬精神】成龍新片交流會遭大學生要求「回水」？　發聲明告造謠者：相信善良與正義

娛樂 13:27 2023/04/16

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

成龍電影交流遭大學生嘲拍爛片要求「回水」。

由成龍、劉浩存、郭麒麟主演最新電影《龍馬精神》，於4月7日在內地上映，可是內地影片播放平台豆瓣評分由6.8分跌至6.2分，成績未算理想。

近日，網上流傳有內地大學生在《龍馬精神》宣傳時，當眾向成龍大哥直呼：「你怎麼拍出這麼爛的電影？能不能退票？」引來全場學生鼓歡呼。

【龍馬精神】成龍拍動作戲周身傷　大哥直言：我有一天會坐輪椅

學生當眾嘲拍爛片

事因成龍與《龍馬精神》劇組日前到中國傳媒大學宣傳電影，但有網民在網上爆料，聲稱會上一名導演系學生公然向台上的成龍大呼：「你怎麼拍出這麼爛的電影......我是自費買票的，能不能退票？」該名學生說畢獲得現場一眾學生拍掌歡呼。

不過，有網民在帖文中澄清講當日現場真相，指成龍聽對方批評後，很大方地回應對方：「成龍大哥表示很尊重大家的想法，虛心接受批評的意思，很體面地在解釋，好精彩的一個晚上。」據知，導演亦有站出來承認：「自己還有不足的地方」。

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【龍馬精神】成龍哽咽市場不再要武打演員　大哥慨嘆難找「第2個Jackie Chan」

提告造謠帳號

《龍馬精神》劇組昨日（4月15日）在微博發聲明，承認有學生提出對電影不足的看法，導演楊子與成龍聽後接受批評。

不過，對於「被要求退票」就闢謠澄清：「今日有一些社交媒體帳號，對當日發生事情進行捏造，當日觀影是免費的校園交流活動，並無購票一說，並未有人提出退票，也就更沒有退票之後的掌聲雷動。」並提到劇組已蒐證要對造謠帳號提告。

劇組發聲明提告造謠帳號。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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