【消費券2023】陳茂波料消費券將為市場注資200億　冀今年首季經濟錄溫和增幅

▲ 財政司司長陳茂波。 （資料圖片）

首期3,000元消費券今日（16日）發放。財政司司長陳茂波出席電台節目時表示，消費券發放過程順暢，料將為市場注入200億資金，盼可為經濟提振約0.6%。

陳茂波表示，消費券已於昨夜凌晨12時半左右發放予全部合資格人士，過程順暢。他預料，是次消費券將為市場注入200億資金，希望「大家開心消費，齊齊撑起經濟」。

至於有長者轉用樂悠卡，陳茂波指有部分人舊卡已注銷，過去1個多月有3萬多人已重新登記，現僅餘約1,500人未完成程序。至於其他八達通用戶，亦有約4,000名人士注銷過去用於領取消費券的八達通而未重新登記 。陳茂波提醒，這些人士如今日未能成功領取消費券亦不必緊張，只需上網重新登記，便可在約2至3星期後收到消費券。

陳茂波估計，5,000元消費券對經濟的提振作用達約0.6%，對經濟復甦相當重要。他解釋，推動經濟發展有3頭「馬車」，分別是「出口」、「投資」及「消費」。他形容出口數據仍然是「差」，首2個月出口數據與去年同期相比下跌約25%，而去年因環球經濟及跨境運輸受阻礙，由去年第二季起下跌幅度亦相當大。

但在消費方面，陳茂波指因近2個月全面通關，社交距離措施全部撤銷，令消費數據增加17%，「幫我哋撐住」。陳茂波分析，整體而言，雖然今年3月份出口尚未有數據，但據進出口申報可知，跌幅已經收窄，消費力度繼續加強。陳茂波期望，儘管外圍環境仍然較差，加息潮仍未完結，仍盼今年首季整體經濟可有溫和增幅。

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記者：黃穎津