【地震先兆】台東捕獲50條「地震魚」引恐慌　80歲漁民父：從未見過

▲ 台東有漁民一次過捕獲50條「地震魚」。

地震前總會有一些不明徵兆？台東近日有漁民一次過捕獲近50條、總重量達400多公斤，有「地震魚」之稱的罕見皇帶魚，甚至連漁民的80歲老父親，也感嘆「從來沒有看過」。令人嘖嘖稱奇的同時，也有人憂心是否天災將至前的警號，亦有人推測是軍事演習。為此，專家現身說法釋疑。

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Facebook專頁「阿春新鮮魚貨」在4月11日上載數張照片，顯示有多達50條巨型皇帶魚被捕獲，場面相當震撼。「阿春新鮮魚貨」的魚販王俞文表示，過去漁船每次出海最多捕獲1條皇帶魚，3條已屬相當少見，未想過今次能捕獲近50條，連王俞文80歲的父親看到此景象，也不禁直呼「從來沒有看過」。

此次捕獲的皇帶魚合共重400多公斤，最大條重19公斤，最細條重約7公斤。王俞文又盛讚皇帶魚肉質相當細嫩，而且數量稀少，當漁船捕獲這批漁獲時，還未駛入漁港，漁獲已被老顧客全數買入。

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對於大量「地震魚」出現，卻引起外界憂心是天災先兆，有不少人推測，大量地震魚出現，或與較早前的花蓮地震有關。而翻查資料，以往在2011年日本311大地震前夕，亦曾在附近海岸發現約20條「地震魚」。

而台灣東部海洋生物研究中心主任何源興為此則表示，這批「地震魚」是花蓮地區某漁民以延繩釣法釣得。由於該名漁民有獨特釣皇帶魚的方法，再加上能掌握魚的棲息地，才能一次釣到這麼多漁獲。

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責任編輯：羅嘉欣