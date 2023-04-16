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【一人傍晚藝術館】陳柏宇二女出世工作一度暫緩　街頭Busking逼爆銅鑼灣

娛樂 13:17 2023/04/16

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳柏宇（Jason）在昨日（4月15日）現身銅鑼灣鬧市Busking，宣傳新歌《一人傍晚藝術館》，吸引大批歌迷蜂擁而至。早前因為二女出世而忙於湊女的Jason，表示已投入工作，灌錄新歌。

為宣傳新歌《一人傍晚藝術館》，Jason一連兩日於銅鑼灣希慎廣場外舉行Busking活動《一人傍晚藝術館Moving Live》，昨日他配合歌曲名字，於傍晚時份現身獻唱，悅耳的歌聲吸引大批Fans、行人駐足，高峰時期更有逾500人圍觀，令現場水洩不通，Jason一度呼籲大家別企出馬路，顧及安全之餘，亦方便駕駛者。

而Jason亦連唱5首歌，包括新歌《一人傍晚藝術館》外，還唱出《有我》、《有天》等作品，完結後Fans仍狂嗌Encore，未想離開。

Jason忙湊女

其實自去年推出《The Fight Goes On》專輯後，Jason已很久沒有進行Busking，而在銅鑼灣獻唱更是多年前的事，不過Jason笑言：「其實感覺差距不大，因為仍然同觀眾可以喺超級近嘅距離之下互動，係好好玩又好開心嘅。」

《一人傍晚藝術館》推出已有一段時間，但碰巧Jason的二女星晴出世，所以未有多作宣傳，但唱片公司仍斥六位數字大搞Busking之餘，亦有單曲宣傳貨車穿梭香港及九龍區讓樂迷打卡。

Jason表示：「呢首歌已經出咗兩個月，之前生女，所以令所有嘢嘅步伐都慢咗，嚟緊會忙於灌錄新歌，再次投入工作。」

預告將有驚喜

有關今年的音樂規劃，Jason表示：「上年嘅歌，好似《有我》、《有天》，都係好有主題同好有力量，《一人傍晚藝術館》就係好Chill嘅作品，同之前感覺好唔同，好開心外間反應好好！嚟緊嘅歌都會有唔同嘅驚喜，大家拭目以待。」

今日（4月16日）下午5時半於希慎廣場仍有《一人傍晚藝術館Moving LIve》，Jason指今日要陪大女Abi前去表演芭蕾舞要早起，跟住再Busking，怕影響演出水準，但專業的他仍會盡力唱到最好。他並提醒Fans如果見到宣傳，記得影相打卡，再在社交媒體Tag他與他分享。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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