【婚變疑雲】鍾麗緹直播突然爆喊惹婚變疑雲　Christy坦承與丈夫張碩倫感情有變

▲ 鍾麗緹直播突然爆喊惹婚變疑雲。

現年52歲鍾麗緹（Christy）與細12年的內地男星張碩倫，因合作真人騷日久生情，2016年拉埋天窗。張碩倫視鍾麗緹與兩名前夫所生的3名女兒如己出，不時分享家庭照大晒溫馨。

可是，結婚7年卻傳來婚變消息。鍾麗緹在直播期間突然爆喊，更直呼：「美有何用」，令人揣測婚姻亮起紅燈。

其實早前已傳出兩人婚變，14歲二女Jaden曾在社交平台放負「下輩子當隻貓，沒煩惱」，有傳因受到父母感情出現問題，因而導致情緒低落。

▲ 二女Jaden早前在社交平台放負，有傳因受到父母感情出現問題而情緒低落。

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直播失控爆喊

而昨日（4月15日）鍾麗緹直播帶貨賣小龍蝦，戴上手套的她密密食，相當落力推銷。不過吃到一半，她突然控制不到情緒突然爆喊，在旁的工作人員上前安慰，可是仍然未能平伏，即打圓場指小龍蝦太辣令她不禁流眼淚。

不少網民紛紛留言安慰，又大讚她美麗，豈料她以一句「美有何用」回應，令網民不禁揣測其婚姻是否出現問題。

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澄清爆喊原因

鍾麗緹直播爆喊一度登上微博熱搜榜，更有網民開post指「鍾麗緹姐姐今天怎麼了」、「為甚麼一直在哭」，令粉絲十分擔憂。

不過直播過後，鍾麗緹繼續與網民互動聊天，並澄清一直在哭的原因，表示因為覺得自己每天拼命直播帶貨12小時，但銷量仍然不及別人高。她解釋因聽到女性靠直播賺錢養家，家中子女生病仍要出門上班，作為女人感觸良好。

最後她強調她與丈夫的婚姻沒有問題，並為丈夫說好話，指對方被網民鬧足8年，坦承網民的言論的確會影響二人感情。

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