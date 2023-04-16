【食用安全】韓國農心1款即食麵驗出殘留農藥　專家：長期接觸增患血癌風險

▲ 台灣食藥署4月11日公布邊境查驗結果。

台灣食藥署在4月11日公布邊境查驗結果，發現5批日本士多啤梨因殘留農藥超標而上榜，另一款韓國品牌「農心」生產的「精燉牛骨湯麵」，亦被驗出殘留農藥環氧乙烷，需全數退運銷毀。

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據食藥署公布，韓國農心精燉牛骨湯麵內附的「乾燥青蔥」，被驗出每公斤含殘留農藥環氧乙烷0.957mg，合共320包、176公斤產品需全數退運或銷毀。

▲ 韓國農心精燉牛骨湯麵。

除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而WHO定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。

在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

而今次違規的產品，亦包括5款分別來自奈良、熊本、徳島、福岡和佐賀進口的士多啤梨，合共964.66公斤，被驗出殘留農藥超標；另一款內地冷凍猴頭菇，亦被驗出殘留農藥克美素0.05ppm。

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責任編輯：羅嘉欣