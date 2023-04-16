【想婚想到瘋】圓潤女子拉相睇對象情人節開房　被拒絕堵門反問1句話自信爆棚

▲ 內地女子透過相親認識這名男子，沒想到女子在情人節主動搵上門，邀請對方去酒店開房，但遭對方拒絕。

踏入適婚年齡，經相親遇見好對象，當然想把握機會開花結果！內地一名身材圓潤的女子，透過相親覓得心儀「好對象」，更主動出擊邀請男方去酒店開房過情人節。然而男方只是應酬家人才去相親，對女子絕無好感，因此拒絕女子的邀約。惟女子竟自信爆棚地稱：「我身材這麼好，你憋得住？」，還表示不介意貼錢開房，行為令人咋舌。

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綜合內地媒體報道，內地1名女子已屆適婚年齡，心急想找另一半，早前她透過家人介紹下與一名男子相親，共處後，女子對男子甚為滿意，可惜「神女有心，襄王無夢」，而心有不甘的女子，竟趁情人節主動找上門，希望跟對方到酒店共度一天。

▲ 內地女子，趁情人節上男子家拍門邀請對方開房。(網上圖片)

當日女子穿上白色上衣、銀色緊身褲，當她上門到男子家敲門，男子聽到敲門聲不絕於耳，卻始終不願開門。女子繼續敲門，並在門外大聲質問他：

什麼意思？既然不討厭我，為什麼不主動？我已經親自找上門了，你還推回！

女子情緒愈來愈激動，男子只好無奈開門，站在門口的女子連聲反問男子，為何躲在家裡不出門：

別人都在外面浪漫，你卻躲在家裡不出門，怎麼會這樣？

女子咄咄逼人的態度令男子一時無語，女子想強行拉男子去酒店，男子慌張連聲拒絕，但極有自信的女子卻以為是金錢問題，豪氣地指房錢由她負責。男子感到受辱，即說：

有錢真了不起？感覺而已，我對你沒感覺！

沒想到女子語出驚人，大呼「初一你能躲，初十五你就躲不過，我這麼好的身材，你憋得住？」說罷，女子上下打量了一下自己，臉上流露出迷醉的自信，男子忍不住還擊，

你這也叫身材？別說十五，我能撐到85就沒事了。

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此時，男子在家中的弟弟，悄悄地用手機偷拍下整個過程。弟弟聞言竊笑，女子生氣上來，一把推開男子闖入客廳，對著他的弟弟大叫。

影片在網上瘋傳，不少網民看到女方強勢求愛的態度，紛紛感嘆：「女人這麼大年紀了還不嫁，其實身材只是表面問題，更深層次的問題，是分寸不夠」、「單身的理由有千萬種，原因之一就是不能認清自己」、「性格不好說什麼也不行」、「感覺瘦下來應該不難看，皮膚也挺好，就是這脾氣誰都受不了」。

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責任編輯︰王明芳