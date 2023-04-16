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【樹木管理】相思木老化成安全隱患　發展局年內制定樹木管理新指引

社會 15:10 2023/04/16

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（發展局圖片）

本港時有塌樹意外發生，發展局近期檢討了現行樹木管理，並提出了十項改善措施。發展局綠化、園境及樹木管理組的園境師施奕藍表示，局方將在今年制定指引，就新種植樹木的土壤體積和深度訂立要求。

綠化、園境及樹木管理組的樹木管理主任梁芷茵就表示，香港在早期植林時，為了防止水土流失，引入了一些外來樹木物種，例如台灣相思。儘管台灣相思有助提高山坡的穩定性，但隨著這些樹木開始老化，其安全隱患亦相應上升。樹木管理部門將適時推行改善措施，以合適原生植物替代，保障公眾安全同時，增加生物多樣性。

另外，樹木管理部門在日常的樹木檢查中，除了使用目測法和一些常用的設備外，如有需要，亦會使用深入檢查的儀器，例如微鑽探和聲波斷層掃描儀等，以協助檢查樹木內部情況。同時，局方正試行利用聲納裝置來偵測一些樹木根部生長的範圍，以作樹木風險評估的參考。

過去十年間，政府種植了約500萬棵樹及超過6200萬棵灌木和其他植物。

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記者：陳梓蔚

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