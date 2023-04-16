【出軌疑雲】龍鳳胎女兒不是老公親生　人妻堅稱無出軌一查驚揭真相

▲ 龍鳳胎女兒不是老公親生，人妻堅稱無出軌，一查驚揭真相。

內地日前發生一宗離奇事件，一名30多歲婦人因久未成孕，去年透過試管嬰兒技術，誕下一對龍鳳雙胞胎。其中女兒一出生不久，就被發現先天性雙耳失聰，經檢驗後更發現女兒與婦人的丈夫並無血緣關係，只有兒子是婦人與其丈夫的孩子，令事件陷入膠著狀態。

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據《極目新聞》報道，湖北女子秦芳今年30多歲，自2014年結婚後一直未能懷孕。而在2022年，她透過一間生殖專科醫院「中信湘雅生殖與遺傳專科醫院」，通過試管嬰兒技術成功懷孕，並誕下一對龍鳳雙胞胎。

而龍鳳胎出生後不久，女兒就被發現患有先天性雙耳全聾。秦芳曾就此事向醫院提問，獲回覆指「IVF（體外受精）助孕並未對胚胎進行遺傳學檢測」，並表示「先天性耳聾宮內無法通過影像學予以診斷」。而醫院亦建議，為兩孩做STR分型，以確定血緣關係。

當鑑定結果出爐後，卻離奇顯示兩個孩子中，只有兒子是秦芳與其丈夫的孩子，女兒只與秦芳有血緣關係，卻不是其丈夫的孩子。

秦芳為此質問醫院，而醫院工作人員卻向其表示，進行人工受孕時，只為她移植了一枚胚胎。又表示出現這種情，很有可能是秦芳曾與人同房，令秦芳相當生氣否認，除了否認手術前曾與他人同房，更強調自己多年來一直不孕不育，否則毋須接受人工受孕。

秦芳在2月28日去信湖南省衛健委反映問題，並透過衛健委與醫院達成初步協議，院方將於20天內進行調查找出原因。如未有解釋，院方需為秦芳女兒支付耳蝸手術前期費用，以及住院費等。

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責任編輯︰王明芳