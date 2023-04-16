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【高官訪京】陳茂波明上京　拜訪財金、商務及科技相關中央部委及機構

政治 16:09 2023/04/16

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

財政司司長陳茂波明訪京。（資料圖片）

財政司司長陳茂波將於明日下午赴北京，拜會財金、商務及科技等相關的中央部委和機構，討論共同關注的事宜並加強交流和合作，冀更積極推進香港融入國家發展大局。訪京期間，陳茂波也會在北京大學發表演講。

相關政策局局長和金融監管機構代表將參與部分行程，包括財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東、香港金融管理局總裁余偉文、證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀，以及保險業監管局行政總監張雲正。

陳茂波會於4月21日中午返港。他離港期間，財政司副司長黃偉綸會署任財政司司長。

謝展寰今訪京

另外，環境及生態局局長謝展寰今日傍晚離港，前往北京訪問。
 
訪京期間，謝展寰將與國家海關總署及國家能源局官員會面，討論食品供應和安全以及能源等議題，並持續深化與內地的交流合作。
 
謝展寰將於四月十八日返港。在他離港期間，環境及生態局副局長黃淑嫻將署任環境及生態局局長。

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責任編輯：林曉君

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