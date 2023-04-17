【京官考察】夏寶龍晤商會、財金界　史立德引述：用好《基本法》香港更自由

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

國務院港澳辦主任夏寶龍繼續考察香港行程，早上到政府總部與商會代表會面，後參觀金管局及港交所，並與財金界代表午宴，由財政司司長陳茂波陪同。

廠商會會長史立德表示，夏寶龍主要了解香港目前營商環境，特別是疫情後的復常狀況。又引述夏寶龍表示，香港要安全穩定，只要用好《基本法》，會比以往更自由，又表示國家會繼續開放，發展經濟。

廠商會副會長黃家和引述夏寶龍指，「一國兩制」50年不變是可以超越，加上有港區國安法和持續改革開放，將為香港帶來很多機遇，對繁榮穩定起很大作用，另亦提到香港作為超級聯繫人角色，在東盟和國際上合作發展非常重要。

黃家和表示，夏寶龍較關注中小企發展情況，會上共有8個商會發言，包括印尼及德國商會。

據了解，夏寶龍下午將視察科學園，再赴科技大學與師生交流，傍晚則會遊覽維港。

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責任編輯：林曉君