  • 28°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 15:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京官考察】夏寶龍晤商會、財金界　史立德引述：用好《基本法》香港更自由

政治 14:02 2023/04/17

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

國務院港澳辦主任夏寶龍繼續考察香港行程，早上到政府總部與商會代表會面，後參觀金管局及港交所，並與財金界代表午宴，由財政司司長陳茂波陪同。

廠商會會長史立德表示，夏寶龍主要了解香港目前營商環境，特別是疫情後的復常狀況。又引述夏寶龍表示，香港要安全穩定，只要用好《基本法》，會比以往更自由，又表示國家會繼續開放，發展經濟。 

廠商會副會長黃家和引述夏寶龍指，「一國兩制」50年不變是可以超越，加上有港區國安法和持續改革開放，將為香港帶來很多機遇，對繁榮穩定起很大作用，另亦提到香港作為超級聯繫人角色，在東盟和國際上合作發展非常重要。 

黃家和表示，夏寶龍較關注中小企發展情況，會上共有8個商會發言，包括印尼及德國商會。

據了解，夏寶龍下午將視察科學園，再赴科技大學與師生交流，傍晚則會遊覽維港。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【京官考察】夏寶龍下午到香園圍口岸　甯漢豪引述：北都、交椅洲人工島關係市民福祉
17:42 2023/04/15
【京官考察】夏寶龍下午到香園圍口岸　甯漢豪引述：北都、交椅洲人工島關係市民福祉
【京官考察】夏寶龍訪立法會近4小時　提醒不要以為「反對就是民主」
17:41 2023/04/16
【京官考察】夏寶龍訪立法會近4小時　提醒不要以為「反對就是民主」
【京官考察】夏寶龍晤大律師公會　杜淦堃︰中央高度重視香港法制
18:01 2023/04/16
【京官考察】夏寶龍晤大律師公會　杜淦堃︰中央高度重視香港法制
【京官考察】未來會調整遊行安排？　鄧炳強：會逐個進行風險評估有需要施加措施
19:13 2023/04/16
【京官考察】未來會調整遊行安排？　鄧炳強：會逐個進行風險評估有需要施加措施

你可能感興趣

【京官考察】夏寶龍下午到香園圍口岸　甯漢豪引述：北都、交椅洲人工島關係市民福祉
17:42 2023/04/15
【京官考察】夏寶龍下午到香園圍口岸　甯漢豪引述：北都、交椅洲人工島關係市民福祉
【京官考察】夏寶龍訪立法會近4小時　提醒不要以為「反對就是民主」
17:41 2023/04/16
【京官考察】夏寶龍訪立法會近4小時　提醒不要以為「反對就是民主」
【京官考察】夏寶龍晤大律師公會　杜淦堃︰中央高度重視香港法制
18:01 2023/04/16
【京官考察】夏寶龍晤大律師公會　杜淦堃︰中央高度重視香港法制
一國兩制 黃家和 香港金融管理局 商會 陳茂波 東盟 基本法 財政司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【矢志不渝】苦命鴛鴦相戀29年　女友今癌末出嫁：我願意
18:51 2023/04/14
【矢志不渝】苦命鴛鴦相戀29年　女友今癌末出嫁：我願意
【變種病毒】新冠變種Arcturus蔓延英美新加坡等22國　印度單日錄4萬宗確診重推口罩令
08:46 2023/04/16
【變種病毒】新冠變種Arcturus蔓延英美新加坡等22國　印度單日錄4萬宗確診重推口罩令
【出軌疑雲】龍鳳胎女兒不是老公親生　人妻堅稱無出軌一查驚揭真相
15:26 2023/04/16
【出軌疑雲】龍鳳胎女兒不是老公親生　人妻堅稱無出軌一查驚揭真相