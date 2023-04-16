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【消費券2023】新地旗下商場營業額按年大升2成半　將軍澳中心15分鐘售出120部iPhone

社會 15:36 2023/04/16

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

新地旗下商場營業額按年大升2成半。

首期3,000元消費券今日（16日）發放。新地12大商場與商戶推出多項消費券優惠，整體營業額按年大升2成半，人流大升2成。有豪客大手筆購入價值25萬元的龍鳳鐲及金豬牌，將軍澳中心更在15分鐘內全場共售出120部iPhone。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指，消費券發放首日大批市民到商場購物，不少商戶均出現排隊人潮，當中以電子用品、美容化妝、影音電器、珠寶鐘錶等商戶最為受惠。她舉例指，上水廣場有一名顧客購買龍鳳鐲及金豬牌，價值25萬元；一名顧客於卓爾廣場大手購入蟲草及燕窩等海味總值逾22萬元；有顧客於Mikiki六福珠寶豪花20萬元買入金元寶及黃金擺件；有顧客於錦薈坊以13.8萬元購買勞力士手錶作自用保值；一名年齡約23歲男客人在東港城購買了一隻價值9萬元的白金鑽石戒指作求婚之用；將軍澳中心在15分鐘內全場共售出120部iPhone，帶來逾160萬元生意額；北角匯日前亦有來自上海的顧客先後3次到北角匯豪花共154萬元購買金器，作送禮之用。各場銷情暢旺，帶動整體營業額及人流分別按年大升25%及20%。

鍾秀蓮展望，月底五一黃金周重臨，大批內地遊客到港購物，本港市民亦可享受3天連假，有望將進一步帶動銷情，看好第三季生意額將繼續攀升。

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記者：黃穎津

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