【23條立法】鄧炳強：眾籌或遭利用危害國安　擬就關鍵基建網絡安全立法

▲ 鄧炳強表示，眾籌或會被危害國家安全份子利用，考慮就此立法。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強表示，眾籌或會被危害國家安全份子利用，考慮就此立法；另外，就關鍵基礎設施的網絡安全，當局也擬立法，並強調會基於現有情況，不斷完善法例。

鄧炳強港台節目《國安法事件簿2》提及，法庭對譚得志案及羊村案的判決，證明煽動罪是必須的，也需新的措施，以應對危害國安行為。他指出，眾籌或會被危害國家安全份子利用，因此考慮就此立法。

談及基本法23條立法，鄧炳強表示，《香港國安法》涵蓋的4類危害國家安全罪行，主要針對2019年的情況，但不包括《基本法》第23條提及的全部7個罪類（叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府、竊取國家機密、外國的政治性組織或團體在港進行政治活動、香港的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫）。他指出，現有一些法例，包括《刑事罪行條例》的煽動罪，可以應付部分現時的情況。

鄧炳強坦言，全世界文明地方，都有維護國家安全相關法例，包括美國和英國，英國去年提出的國家安全法案，就提出間諜罪、破壞罪和境外干擾罪，執法部門可以在未經法庭審訊下，扣留疑犯最長達14日，免除懷疑恐怖份子取得法援的權利，及規範懷疑干犯國家安全罪行人士的行動。

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責任編輯：關景騰