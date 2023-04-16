【巴黎奧運】何詩蓓等港隊3將奪參賽資格　16歲張心悅成最年輕達奧運A標香港泳手

▲ 何詩蓓(右)在100米蝶泳打破香港紀錄。（泳總提供）

今個周末舉行一連兩日的「第66屆體育節長池游泳計時賽」於香港體育學院舉行，暫時有3位泳手達標奪得巴黎奧運參賽資格，包括何詩蓓、張心悅及何甄陶。其中年僅16歲的張心悅成為最年輕達奧運A標的香港泳手。

在東京奧運勇奪2面銀牌的何詩蓓，上月已在美國職業游泳系列賽的200米自由泳和400米自由泳達到奧運A標，成功取得巴黎奧運入場券。她昨日（15日）出戰女子50米自由泳及100米蝶泳仍然未逢敵手，在2個非主項奪金而回，並達到奧運B標，更在100米蝶泳更在蝶泳打破打破韋漢娜於2009年世大運游出的港績。

現就讀拔萃女書院的16歲小將張心悅，昨日亦在女子200米泳決賽游出2分10.35秒，打破香港分齡紀錄，直接達A標，並成為何詩蓓之後第2位取得巴黎奧運資格的港隊泳手，更是港隊最年輕得A標的泳手。

男將方面，男飛魚何甄陶今日(16日)早上在男子50米自由泳初賽游出破香港紀錄的時間的21.86秒，同時直達A標，奪得巴黎奧運參賽資格，成為香港泳隊第三人。

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另外，昨日男子200米蛙泳亦刷新另一香港紀錄，香港兩大「新蛙王」Adam Chiilingworth及另一名Adam麥世霆，2人在決賽齊齊打破香港紀錄，結果Adam Chillingworth以2分11.31秒率先觸池奪金，麥世霆以0.58秒之差緊隨其報，以2分11.89秒奪得銀牌。

奧運「A標」及「B標」是指奧運達標時間，泳手只要在認可賽事中游出A標或更快時間，將直接獲得奧運入場券；「B標」達標時間較「A標」慢，國際泳聯(FINA)會在在資格期結束後，計算達A標的泳手、僅出戰接力泳手及「外卡」泳手，根據世界排名將餘下參賽名額分配予達「B標」的泳手，直至總參賽人數達到今屆規定的852名泳手為止。

而巴黎奧運游泳項目已在今年3月1日展開，長池游泳計時賽是在香港舉行的首項奧運達標賽、亦是今年9月杭州亞運前的最後一場達標賽。

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記者：蘇文軒