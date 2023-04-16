【睡眠挑戰】挑戰連續11天不睡覺　英男爆1個關鍵時刻：看見另一個自己

▲ 挑戰連續11天不睡覺，英男爆1個關鍵時刻：「看見另一個自己」。

睡眠是必不可少的事情，但如果長期不睡覺，身體又會變成怎樣？英國一名男子就曾試過挑戰266個小時不睡覺，過程中他發現只要捱過某個關鍵時刻，大腦及身體就會進入一個新境界，呈現極度放鬆，窺見另一個自己。

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據《每日郵報》報道，英國康沃爾郡男子Tony Wright在1998年，接觸到曼徹斯特都會大學一項為期5日不睡覺的實驗後，便對相關議題產生深厚興趣，並開始自行實驗，在2007年時選擇了一間酒吧進行測試。

酒吧內設有閉路電視及攝影機，Tony在實驗進行期間只吃蔬菜、水果及飲茶，並會透過交談、打桌球等消遣活動，來保持頭腦清醒。在合共266小時、長達11天的不睡覺挑戰後，他發現人在長時間不睡覺後，理性會變得崩潰，但只要越過「理性崩潰的界線」後就會有新體驗。

首先，感官會被明顯放大，眼睛變得敏感而敏銳，身體則會變得極度放鬆，會有情緒化的表現，但卻能發現到大腦的另一面，以及「另一個自我」。

健力士世界紀錄雖然有各式各樣的紀錄，但卻早在1997年已停止納入不睡覺紀錄，原因是難以確定長期不睡覺，可對人體造成甚麼負面影響。而此前最長不睡覺紀錄保持人為1986年，Robert McDonald創下的453小時40分鐘（約18天21小時10分）的紀錄。

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責任編輯：羅嘉欣