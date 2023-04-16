【金像獎2023】金像獎女配候選人　余香凝宣布懷第二胎：3個人一齊行紅地毯

▲ 余香凝宣布懷第二胎。

余香凝（Jennifer）憑電影《緣路山旮旯》入圍「第四十一屆香港電影金像奬頒獎典禮」角逐「最佳女配角」。

距離頒獎典禮還有3小時，Jennifer率先在社交平台報喜，宣布再度榮升為人母。

身穿高跟鞋的余香凝獲丈夫陸正渡陪同一齊行紅地毯，她接受在場記者訪問笑言可光明正大進食。同時她透露現在懷孕4個月，不過肚中BB是兒還是女，她則大賣關子。

▲ 對肚裡BB性別，余香凝大賣關子。（越玲瓏 攝）

Jennifer上載一段與老公的boomerang短片，穿上貼身晚裝魚尾裙的她肚凸凸，與老公興奮對住腹部做出驚喜的表情和動作，宣布懷有第二胎。

她留言寫道：

“WE” are ready !!! #41屆香港電影金像獎

#3個人一齊行紅地毯❤️

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【金像獎2023】余香凝大肚拍《緣路山旮旯》無怨言 Jennifer當人母顧家庭事業兩兼顧

當媽繼續追夢

現年29歲的余香凝（Jennifer）於2020年11月跟年長13歲的圈外人陸正渡（Tim）奉女成婚，在半島酒店舉行婚禮，翌年5月誕下女兒Clare。

在拍攝《緣路山旮旯》時，Jennifer懷有第一胎女兒Clare，此戲上映時她已誕下BB正式成為人母。

當媽媽後並沒影響事業，她參演現正在上映《死屍死時四十四》，未上映《臥底的退隱生活》等電影，繼續追夢。

▲ 余香凝與丈夫（越玲瓏 攝）

記者：梁樂欣、陳淑霖

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