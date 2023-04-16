【女兒的抉擇】人妻接病母回家照顧　老公不滿逼老婆「二選一」

▲ 有新加坡人妻指，因為接家鄉患病嘅媽媽回家照顧，竟遭老公不滿，要她二選一，揀阿媽定老公？

年邁的父母生病，當然想親身照顧，但另一半卻未必能體諒。新加坡一名人妻，日前從家鄉接了患病獨居的媽媽回家照顧，同住一個月後，老公無法忍受，竟在外母面前吵架，更要求太太在他和母親之間二選一，令妻子陷入兩難局面。

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新加坡一名女網民在Twitter暱名發帖，表示年邁的媽媽患病，並獨自在家鄉居住，所以她把媽媽接到吉隆坡的家裡同住，方便自己照顧。豈料同住一個月後，老公卻表示嫌棄，不願意太太繼續照顧媽媽，兩人因此經常吵架，甚至當著媽媽面前也會吵起來，而老公更要求太太把母親送到老人院。有一次二人又因此事而吵得很激烈時，媽媽當晚就在家中獨自哭泣。

女事主表示，自己是有聘請僱傭到家幫忙照顧媽媽，因為自己有收入，所有費用都是自己承擔，沒有用過老公一分錢，但老公仍然要求女事主在媽媽和他之間二選一：

老公叫我在他與媽媽之間二選一，選他的話就將媽媽安置到老人院。

女事主表示不願意這麼做，因為媽媽撫養她長大成人，絕對不會不理媽媽將她送入老人院，因此她萌生與老公離婚的念頭，

自己曾嘗試過同老公討論，照顧媽媽是她身為女兒的責任，但老公好無情地說，既然如此，為何當初要嫁給他。

人妻續指，未接媽媽同住前，的確與老公生活很幸福，然而這件事卻讓她很煩惱，所以詢問網民意見，她是否應與老公離婚。

對此，有網紅@AinulNunanaa回應表示，如果事情發生在自己身上，一定會選擇媽媽，因為老公可以再嫁過，而媽媽只有一個。另外也有大批網民批評她的老公冷血，

如果丈夫強迫自己這樣選擇，一定會毫不猶豫選擇媽媽。

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責任編輯︰王明芳