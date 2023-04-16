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【金像獎2023】粉絲通宵霸位撐偶像　爵屎出動遊艇為Edan造勢

娛樂 17:40 2023/04/16

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」於今晚（4月16日）7時半假尖沙咀文化中心舉行，眾星由今日下午4時半起由場外紅地氈入會場，因此場外紅地氈公眾位置聚集大批粉絲。

【金像獎2023】張繼聰罕談謝安琪Eason緋聞　Kay將陪同出席金像獎頒獎禮

香港金像奬場外紅地氈。（陳慧安 攝）

因為今屆有MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）提名最佳新演員獎，姜濤主唱主題歌提名最佳原創電影歌曲，隊長楊樂文（Lokman）亦會到場，所以吸引大批粉絲。

據悉早在前日的周五，已有部份粉絲到場霸位，在今日約下午1時已有幾500人聚集，當中部份更備應援物。

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爵屎出動遊艇應援

其實在公眾區除Edan、Jer、Lokman、姜濤4位MIRROR成員的粉絲外，還有袁澧林、洪嘉豪的粉絲佔據，當中仍以Edan、姜濤的粉絲聲勢最大，此外有「爵屎」（Edan粉絲暱稱）更出動遊艇為Edan應援。

Edan亦十分愛錫爵屎，在個人IG以story方式上載3張照片，當中提在場的支持多喝水，並十分幽默地拍了一張居高用望遠鏡看文化中心場外爵屎的照片，頗為惹笑。

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記者：梁樂欣、陳淑霖

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