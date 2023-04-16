【京官考察】夏寶龍訪立法會近4小時　提醒不要以為「反對就是民主」

▲ 梁君彥表示，議員不是幫行政長官打工。（曾耀輝攝）

國務院港澳辦主任夏寶龍今日到訪立法會，逗留約4小時，與立法會議員交流並午宴，特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港公署特派員劉光源同行。據了解，夏寶龍會上曾提及，表達民意非只有「遊行」，亦提到不要以為「反對就是民主」，指以前反對派以為反對就是民主，屬扭曲民主概念，誤導市民。

梁君彥：議員不是幫行政長官打工

立法會主席梁君彥下午見傳媒時稱，若無港區國安法，及「愛國者治港」，相信任何特首都不敢安排這個交流。他續指，夏寶龍滿意第七屆立法會的工作，亦鼓勵在行政主導下做好工作。梁君彥認為，現時政府審議政府法案及條例的速度「適當」，如果行政當局有緊急要求，「我們會配合做好，但做好是為了造福香港市民，不是說我幫行政長官打工，最終我們和行政長官都是為市民。」

▲ 廖長江透露，自己會上滙報了立法會面貌、運作情況及改善方向。（曾耀輝攝）

據了解，會上共六位議員發言，包括廖長江、李慧琼、葉劉淑儀、盧偉國、黃國以及田北辰。廖長江透露，自己會上滙報了落實愛國者治港後，立法會的面貌、運作情況及改善方向，例如如何提升香港管治水平等。

▲ 葉劉淑儀（左一）形容，過往立法會安排與中央官員交流「寸步唯艱」。（曾耀輝攝）

身兼行政會議召集人的葉劉淑儀形容，過往立法會安排與中央官員交流「寸步唯艱」，本次會面是撥亂反正的里程碑，又稱完善選舉制度之後，議會恢復了尊嚴、秩序及效率，希望香港根據基本法，發展自己的民主制度，走好自己的民主路。

葉劉淑儀：支持行政長官提升競爭力 開拓土地

葉劉淑儀早前曾稱，資源有限下，北部都會區發展應先於交椅洲填海。發展局局長甯漢豪昨日指，夏寶龍形容兩個項目關係到香港市民福祉，肯定並鼓勵港府着眼長遠，希望社會各界團結一致，支持政府。

對於夏寶龍的說法，葉劉淑儀今日稱無補充，強調「當然支持行政長官提升香港競爭力、開拓土地、改善市民生活，這個大原則是一定支持。」

▲ 李慧琼（中）則稱，夏寶龍一直希望來立法會「走一走」，但礙於工作和疫情關係未能成事。（曾耀輝攝）

李慧琼冀政府在政策醞釀階段多和議員溝通

民建聯李慧琼則稱，夏寶龍一直希望來立法會「走一走」，但礙於工作和疫情關係未能成事，又稱夏寶龍一直關注立法會工作，鼓勵立法會議員要團結一致，做好憲制下的角色。她又透露，自己在會上就行政立法關係表達意見，希望特首和立法會一起努力，再想多些不同的交流方式，促進行政立法互動，又希望行政機關在政策醞釀階段，多和立法會議員溝通，方便議員早一些表達意見。

據了解，今次交流，有5位議員因離港或身體抱恙原因缺席。社福界立法會議員狄志遠表示，遺憾自己沒有機會發言。他原本打算向夏寶龍指出，政府雖然很努力於疫後的「復常」工作，但仍有不少香港市民對前景有負面想法，感覺自由空間減少，香港與以前不再一樣，有些人感到失望甚至離開香港。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰