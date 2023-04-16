【虛假身份】涉以假身份作SIM卡實名登記開詐騙戶口　警搗犯罪團伙拘4男女

▲ 警方成功瓦解一個利用虛假身份證明文件在網上進行電話儲值卡實名登記的犯罪團伙。（警方直播截圖）

警方成功瓦解一個利用虛假身份證明文件在網上進行電話儲值卡實名登記的犯罪團伙，並拘捕3男1女。

警方網絡安全及科技罪案調查科（科技罪案組） 警司譚威信指，警方網絡安全及科技罪案調查科昨日（15日）進行名為「彰義」的拘捕行動，成功瓦解一個活躍於本地的犯罪團伙，他們涉嫌利用虛假身份證明文件在網上進行電話儲值卡實名登記，相信這些電話卡用於登記社交平台帳戶時收取一次性密碼，而新開帳戶則透過網絡騙案欺騙市民。

行動中，警方以「使用虛假文書」及「以欺騙手段取得財產」罪，分別拘捕3名男子及1名印尼籍女子，年齡介乎24至35歲，其中包括集團骨幹成員。

譚威信稱，警方4月接獲情報，指有人疑利用假身份證資料，大量進行SIM卡實認證。警方深入調查後，發覺有人於去年3月起，收購大量電話SIM卡，透過電腦及電話數據機（俗稱「貓池」），連接網上中介平台，提供代收一次性密碼服務，從而助他人開立社交平台帳戶，包括Whatsapp、Facebook、Instagram等。犯罪集團可利用已登記電話卡，幫助他人收取用作開啟社交帳戶的一次性密碼以賺取利潤。

譚威信續指，集團在今年2月尾起，更利用假身份證資料進行實名認證，登記至少7,387張SIM卡。集團會同時將數十甚至數百張儲值卡插入多部「貓池」進行操作。

總督察戴子斌指，經深入調查，警方成功鎖定4名骨幹成員，分別在長沙灣及秀茂坪的工廈及住宅單位，以「使用虛假文書」罪拘捕3名本地男子，及「以欺騙手段取得財產」拘捕1名35歲印尼籍女子，年齡介乎24至35歲，成功瓦解該犯罪集團。3名本地男子分別為28歲、26歲、24歲，均報稱無業，相信其中2名男子為骨幹成員，負責大量購買SIM卡。

行動中，警方檢獲95部「貓池」、29部電腦、7部手提電話、1部路由器，以及6.5萬張電話卡。警方估算，每張SIM卡可帶來約10至20元利潤，由於案件涉及大量電話卡，警方相信被捕人並非從單一途徑取得，會循此方向作進一步調查。被捕人仍被扣留調查中，不排除會有更多人被捕。

戴子斌稱，是次行動是警方自今年2月電話卡實名登記制執行以來，首次發現有犯罪集團在本港活躍，以虛假身份大量登記電話卡。是次行動成功瓦解犯罪集團多名人員及他們的營運據點，相信有效阻止進一步案件在香港發生。

他又表示，據調查所得，有關集團涉嫌在去年3月開始運作，其後因電話實名登記制，集團使用大量虛假身份作實名登記，並登記超過7,000張電話儲值卡。初步調查指，有關電話號碼已被一些詐騙集團用於網上詐騙活動。直至現時行動為止，調查已發現至少3宗發生在元朗、柴灣及長沙灣的網上購物騙案與集團有關，損失金額總值16,396元。

警方相信，被捕人透過以上方法便利詐騙份子獲取一次性驗證碼，開設社交媒體帳戶，從而再利用這些帳戶發放釣魚訊息予市民，進行進一步網絡詐騙，包括投資騙案、網上購物騙案、網戀騙案等。

戴子斌表示，是次行動檢取證物眾多，警方會繼續調查及搜證，不排除集團會牽涉更多同類型騙案。警方相信，以上網上登記帳戶方法，方便騙徒展開接觸市民的第一步。

譚威信續稱，警方最近亦留意到，透過釣魚短訊假冒一些會員平台，訛稱積分快將到期誘騙受害人到虛假平台騙取他們的登入資料，甚至是信用卡資料的個案有所增加。他提醒市民要加倍小心，不應相信來歷不明的電話訊息，隨便披露自己的個人資料及信用卡資料。如有懷疑應主動查證。

警方呼籲，在現行法例下，如明知而買賣電話卡，或明知而協助他人登記電話卡用作非法用途，有可能干犯協助及教唆該罪行。警方提醒，提供虛假文書有機會觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第73條「使用虛假文書」罪，最高可被判監禁14年。如明知而售賣電話卡予相關犯罪集團進行違法活動，有機會干犯221章《刑事訴訟程序條例》第89條「協助及教唆犯罪」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津