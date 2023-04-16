【消費券2023】新地15大商場加碼消費獎賞至2千萬元　消費券派發當日即有市民豪擲10萬購金器

▲ 消費券派發首日，新地期間商場apm即時向市民派發「消費券著數包」。（陳國峰攝）

今日（16日）是政府連續第三年發放消費券首日，新地15大商場宣佈加碼消費獎賞至2千萬元，重磅推出「三重狂賞」，消費愈高，愈有機會賺電子優惠券及額外積分，回贈高達200％；逢星期日舉行即場抽獎，獎品包括iPhone 14、Dyson風筒、AirPods等。新地執行董事馮秀炎指，預料商場4月至5月生意及人流較去年同期升25％至30%，餐飲業再消費券推動下，預期按年將有3%增長。有市民今朝造訪觀塘apm商場，豪擲10萬購入金飾，有商舖負責人表示今日氣氛好，望派發消費券能為商場帶來2至3成營業額增長。

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為慶祝今日第一日派發消費券，新地期間商場apm即時向市民派發「消費券著數包」，內含30元現金優惠券、飲品、零食等，市民在商場中庭排隊領取。馮秀炎稱，5.1長假將至，新地15大商場亦將推出貼市優惠，顧客憑指定消費最高可賺1900元電子優惠券回贈，回贈最高18%。她指，預料商場4月至5月生意及人流較去年同期升25％至30％。當中，料精品金飾、及家用電器最為受惠，平均生意按年升20％；餐飲市道在防疫政策解除後，生意不斷攀升，在消費券帶動下，預期按年有30％增長，尤以特式餐飲、網紅精品餐廳為甚。

今日在周生生消費的陳太豪擲10萬購入一對金鐲及一枚鑽石戒指。陳太表示，最近家中喜事將近，所以今日消費券派發，自己便前來選購些禮物。雖然今日金價稍微有點貴，但因為有消費券，所以陳太打算一次性將消費券洗盡，不夠的錢自己再補貼，「自己俾錢都冇咩所謂，最緊要係合適」。而雖然今年的消費券比起去年少了一半，但是相信還是能在一定程度上起到刺激經濟的作用，而相比用消費券外出旅行，她更希望在本地市場進行消費，希望能起到令社會經濟繁榮的效果。

在迪士尼模型店購入米奇老鼠盲盒的崔生表示，去年的消費券自己用來買包括床褥在內的家居用品，而此次則是因為上次去迪士尼的時候，4歲的女兒十分喜歡米奇老鼠，所以此次一拿到消費券便來買模型，希望給女兒一個驚喜，而剩下的錢則打算再帶女兒去一次迪士尼。他表示，今年的消費券比起上一年少了一半，亦要分兩次發放，數額太少，很難做大額消費。

而鐘生今日亦在百老匯以消費券購入一部Dyson的空氣清新機。他表示，自己想買這部空氣清新機已有一段時間，是專登待消費券派發後才前來購買。而所購買的空氣清新機售價5千元左右，第一期派發的消費券僅有3千元，所以自己補貼了2千元。而第二期消費券，自己則打算花在飲食方面。

在松本清藥妝店消費的曾小姐表示，今日自己將會花費第一期消費券中的1千元買些化妝品和護膚品給自己，而剩下的錢則會給小朋友買衣服和鞋子。她直言，政府今年所派的消費券數目太少，分兩次發放更會為購物設置限度，一些大型的家庭用品買不到，就只能轉變購物方向買一些數目較少，價格較低的產品。

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記者：解青羽

