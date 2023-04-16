【尋愛之旅】母親重病離世啟發尋愛之旅　單身女遊19國約會34男發現1個共通點

▲ 美國一名40歲單身女子自母親病重離世後，踏上「尋愛之旅」。

美國一名40歲單身女子自母親病重離世後，去年3月開始踏上「尋愛之旅」，在19個國家內利用交友APP共與34名男子約會，並意外在這些男子身上，發現一個神奇共通點。

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據CNN報道，現年40歲的Loni James因媽媽重病離世而決心遊歷各國。她的媽媽在48歲那年就出現初期阿茲海默症徵狀，與病魔搏鬥多年，最終在63歲那一年過身。由於父母一生循規蹈矩，最終卻未能如願過退休生活，令她自覺不能浪費時光，在變賣家當後她就計劃踏上尋愛的冒險之旅。

Loni自去年3月底開始旅行，首先從美國華盛頓州出發，第一站去英國倫敦，而她的目標是每到一個國家，就與當地一名男子約會。在第一次約會，她透過交友APP認識了一名擁有英、法雙重國籍的男子，二人相談甚歡，進行了一場5小時的晚餐約會。

然後Loni再沒有與對方見面，她之後也以同樣的方式，使用交友APP約不同男子見面，最終在一年內遊歷了19個國家，並認識了34名男人。

她表示在許多國家都留下美好回憶，但也有幾次不愉快經歷，例如被男子非禮，亦有約會對象向她坦白「自己已訂婚」，只是懷念以前的戀愛感覺，希望Loni能聆聽自己的心聲。而在與一眾男人約會後，她亦發現一個共通點，就是當這些人知道，自己再也見不到她時，就會發生一些「特別的事情」，認為他人們會更願意向她坦白自己的心聲。

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責任編輯：羅嘉欣