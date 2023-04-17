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【移民英國】YouTuber攜妻兒3年移民台灣+英國　火速回流遭網民鬧爆：非常兒戲

娛樂 10:03 2023/04/17

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港男攜妻兒3年移民台灣+英國，最後火速回流返港遭網民鬧爆。

YouTuber「珍心活」一家四口於2020年從香港移民到台灣，居住台灣兩年仍未取得當地身分證，最後決定再移民到英國。但本月初卻舉家回流返港，短短3年間移民兩個地方後再回港，引來大批網民議論紛紛。

「珍心活」於4月1日愚人節上載影片，指「移民英國三個月極速回流」，表示一家四口買了單程機票回港。當大家以為愚人節開玩笑時，他再上載影片分享回港的原因。

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3年旅居生活

片中他表示移英雖然短短3個月，但已經收穫豐富，見識很多人和事，除了認識了善良有心的鄰居，還暸解很多不為人知的東西，擴闊眼界。有網民指他們一家四口在流浪，對此他回應：「傻嘅你都，我哋唔係流浪，我哋係旅居，我哋周圍去世界遊歷一下。」他們到了兩個國家體驗生活，最後仍然選擇回流香港，直言香港才是一個「可以舒適、安心的地方」。

影片末段，除了記錄忙於收拾英國住所的物件，購買定香港的傢俬，他還表示要處理子女上學的事宜，而太太亦要尋找工作。

之後「珍心活」對著鏡頭眼泛淚光地表示終於抵達香港機場，背後亦聽到小朋友興奮指「我哋返屋企啦」。

抵達香港機場時眼泛淚光。（影片截圖）

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網民炮轟：兒戲又低智

對於「珍心活」回流返港的影片，引來大批網民湧進留言，評論好壞參半。

有人認為「珍心活」不願意融入當地文化，有人則指他早在移民台灣前已過於心急，未批證明文件便過去，狠批行為衝動又低智，甚至影衰港人：「很搞笑的一個頻道，移民到哪個地方都待不久，非常兒戲。」、「去到外國仲諗住要跟香港生活嗰套嘅人真係低智，死番香港係好事，唔好污染人哋國家。」、「根本好多人都唔適合移民，人移我又移既心態根本就係好無謂。」

不過，亦有大批網民認為「珍心活」勇敢又正面，帶著老婆仔女移民絕對不是容易的事，始終移民變數多，選擇合適自己的生活最重要。有人直言說出來更需要勇氣，希望今次返港後能珍惜香港的生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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