【醉駕禍害】9歲女童遭醉駕撞死　媽媽崩潰：要怎麼送走她？

▲ 60多歲司機醉駕，釀成今次悲劇。

酒後醉駕，害人害己！南韓大田日前發生醉駕死亡車禍，一名60多歲的男子在標示「學校區域」的道路上高速行駛，最終撞傷4名學童，其中一名年僅9歲的裴姓女童當場失去生命跡象，送院急救後宣告不治，喪女的家屬悲痛不已，母親看著女兒的遺照崩潰痛哭，而肇事男子更離譜到事發後1、2天，仍醉到無法接受警方調查。

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綜合外媒報道，事發於上周六(8日)下午2時21分，一名60多歲的男子駕駛著雷諾三星SM5轎車，行駛在「學校區域」（school zone）道路，醉酒的司機竟越過中央分隔線，撞上對向人行道的行道樹，禍及4名9至12歲的男、女童，並釀成1死3傷的悲劇，其中一名學童因傷勢嚴重，在進行緊急開顱手術後留院密切觀察，而9歲女童裴承雅則在送院搶救11個小時後宣告不治。

當地警方接報趕到現場，男子涉嫌違反特定犯罪加重處罰法的兒童保護區域致死、危險駕駛致死、違反道路交通法，其血液酒精濃度已達到足以被吊銷駕照的程度，遭到警方以酒醉現行犯逮捕。

裴承雅母親悲憤表示，女兒生前乖巧懂事，生性開朗且思想成熟，知道她為照顧兄妹倆疲於奔命，還特別看YouTube學習才藝，藉此撫慰媽媽的辛勞。報導指出，女童被送往醫院加護病房急救時，醫生曾勸道家屬「該放下了」，當時母親仍不願放棄希望，崩潰大哭，

她還只是孩子耶......生前到底經歷了什麼痛苦，我家孩子實在是太可憐了，要我們怎麼送走她？

母親又透露，女兒最近剛學會拿零用錢出門買零食、文具，她還多次叮囑女兒過馬路時一定要注意交通燈、觀察馬路四周，事發時貫完東西的女兒還特別打電話告訴她，因為和朋友一起玩耍，會晚一點回家，沒想到才不到15分鐘便發生悲劇。

比裴承雅大15歲的哥哥，受訪時難掩悲傷，傷心地表示，妹妹離開後才知道原來妹妹的手機密碼是自己的生日日期，

妹妹生日只剩下不到一個月，她生前希望能擁有一張自己的床，我們想盡辦法存錢，卻沒想到......

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另外，女童家屬於4月10日接受了CBS電台時事節目《金賢貞的新聞秀》的訪問，他們輾轉得知該名肇事醉駕者酒醉程度相當離譜，即使經過1、2天，仍處於酒醉狀態，無法配合警方調查。

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責任編輯︰王明芳