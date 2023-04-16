【網絡熱話】將軍澳男烈日下帶肥美肉蟹「散步」　網民笑蟹腳轉紅：明明綠燈轉眼變成紅燈

▲ 將軍澳男烈日下帶肥美肉蟹「散步」。（Facebook 將軍澳主場）

天時暑熱，正值假日，不少市民都寧願安坐家中。不過將軍澳竟有人在烈日之下「放蟹」，驚煞路人。

有網民在社交平台分享，在將軍澳新都城中心二期對開單車徑，有一名男子將3隻肉蟹綁上尼龍繩，並將牠們置於地面之上，疑似正在與他們散步。上載照片的網民更感嘆：「越睇越肚餓~ 好想知道佢主人平時點面對呢種誘惑。」

不過3隻蟹則似乎並不享受「放風」時間，有網民指出有蟹腳似乎已不堪酷熱變色，「擔心」牠們被曬傷。

▲ 有蟹腳似乎已不堪酷熱變色。（Facebook 將軍澳主場）

有網民表示：

人地溜蟹都識得綁實個蟹鉗，好有公民意識

明明綠燈轉眼變成紅燈

我知 呢隻叫走地蟹 肉質緊緻 細嫩 入口有咬感 甜而香 蟹中極品，100年前D人都係咁養 估唔到今時今日仲有人知呢種養法 編唔到落去喇

今日個太陽。。會不會曬傷紅曬

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記者：黃穎津