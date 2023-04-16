【消費券2023】消費券派發首日商場人流較上周長假增一倍　店鋪負責人指外遊致市民購相機數量增加

▲ 市民在百老匯選購電子產品。（陳國峰攝）

消費券派發首日，市民消費意願高漲。觀塘apm商場內客流量上升，不少市民因外遊及社交生活增加而購買相機及電子美容儀等產品。有店鋪負責人表示，今日人流量雖較去年派發消費券後有少許下跌，但比上星期復活節長假人流多出一倍左右。

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百老匯的負責人姜先生表示，見到今日商場內的氣氛十分好，雖然如今重新開關，不少港人外遊，營業額可能會有少許跌落，但他形容與去年十月左右相比，今日的氣氛不差，甚至比上星期復活節長假的人流及生意情況相比多出五成至一倍左右。同時，他表示，今年顧客在店中購買的產品類型亦有所不同，上一年正值封關，市民無得外遊，亦須在家辦公，大多數人在消費券派發後選擇購買電腦、電視等家用電器等，而今年的顧客有不少人會選購相機、電子美容產品等，他認為這代表生活復常後市民的外遊、社交活動的增加。同時，他表示希望藉本次消費券派發，以及同期推出的其他優惠，能夠為商場帶來2至3成營業額的增長。



餐廳Table 18的經理譚小姐表示，今日派發消費券後明顯見到商場和餐廳的客人數量增加，據她觀察，商場中的餐廳排隊等位的顧客數目亦見增加，而買單時亦有許多客人以消費券支付。而餐廳訂枱的情況亦有增加，而夜晚的枱已有八成訂滿。而為了迎接消費券派發和五一黃金周，餐廳也一早預備了套餐並更新了餐牌等待顧客消費。

周生生的店舖經理施小姐亦表示今早見到的人流多了許多，大多數在店內購買珠寶首飾的客人亦有使用消費券，購買的產品從珠寶至黃金不等。雖然消費券的數額不如去年，但主要是起到吸引顧客前來消費的作用。

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記者：解青羽