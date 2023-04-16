【惡作劇】姪仔將17萬元婚戒丟馬桶沖走　哥哥拒賠：他們只是孩子

▲ 姪仔將17萬元婚戒丟馬桶沖走，令女子氣炸。

小朋友的百厭行為防不勝防。日前加拿大一名女子就在網上發文分享，指邀請哥哥與2名姪仔到家中參加派對，未料姪仔竟偷偷潛入其房間，並將其價值3萬加幣（約港幣17.4萬元）的訂婚戒指衝入馬桶。

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據《鏡報》報道，一名女子日前在美國論壇「Reddit」發帖，指自己的哥哥帶著8歲及4歲大的姪仔，前來參加家中派對。正當大人在戶外露天陽台聊天，而她正在收拾餐桌時，姪仔卻趁大人們不為意，偷偷潛入其睡房大整蠱。

姪仔打開女子睡房中的抽屜，並翻出其訂婚戒指。當大人上樓找孩子時，姪仔驚慌失措下，竟然「毀滅證據」，把戒指丟到馬桶中沖掉。

女子事後向哥哥索賠，惟對方卻以「他們只是孩子」為由，更表示「家人之間何必斤斤計較」，拒絕賠償婚戒費用，令女子相當懊惱，傷感表示「戒指對我而言具有很大情感價值」。而女子也揚言要向哥哥哥哥，卻遭到親戚阻止，勸止她一家人不應互相提告。

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責任編輯︰王明芳