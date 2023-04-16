【金像獎2023】楊紫瓊頒最佳新演員獎　《白日青春》林諾撃敗大熱Edan奪獎

「第四十一屆香港電影金像奬」頒獎典禮將於4月16日在香港文化中心舉行，甫開場由林家謙及Serrini分唱多首電影主題曲或插曲，包括《點指兵兵》、《林亞珍》、《最佳拍檔》、《跟佢做個friend 》、《活色生香》、《浪子心聲》、《魔術師》、《太陽花》。

然後奧斯卡影后楊紫瓊出場頒最佳新演員獎，她一出場掌聲雷動，十分開心地表示可以在香港見大家，而結果由《白日青春》的林諾獲獎。

在台上，林諾興奮說：「多謝天父、金像獎與父母。」又感激父母不斷鼓勵他，指他一定做得到。

他又感謝導演和黃秋生，經常教他怎樣演好角色，又表示拍戲真的很開心，希望大家能入場支持《白日青春》!

今年只得10歲林諾是今年最年輕「最佳新演員」提名人，身為巴基斯坦人的他也是「香港電影金像奬」歷史上首位獲提名的南亞裔演員。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

明日之星

林諾出生於巴基斯坦，約四至五歲時跟隨父親移民來香港。林諾現時居於葵涌一帶，就讀中華傳道會許大同學校五年級。據報道指，林諾是在屋企附近被劇組選中，當時劇組找來12個小孩進行訓練，最終選出林諾飾演戲中「哈山」一角。

他在於上月已獲頒2022年度「香港電影導演會」年度大獎「最佳新演員奬」，《白日青春》導演劉國瑞形容林諾即使聽不懂廣東話也會積極反問「肢體語言豐富、言行談吐也會舉一反三」，又指從他眼神中和身體語言透現出的傲骨，在訓練營中他不害羞與成年人平起平坐的交流，而影帝黃秋生更笑指林諾是「未來巴基斯坦的周潤發」，相信看好他為影壇的明日之星。

▲ 《白日青春》

繼續努力演好角色

事後林諾受訪時問到他會如何慶祝得獎，他說想吃Pizza，又表示自己會繼續努力才可挑戰更多角色。

提到一直十分照顧他的黃秋生，問到他剛才上台領獎有否想過叫對方一起上台，林諾說：「想叫佢（黃秋生）上台，但佢話唔使自己上去。」

談到他移民來到香港有何感覺，他大讚香港：「香港好簡單，巴基斯坦冇咁樣嘅嘢，所以覺得香港好啲，喺呢度都搵到啲朋友。」又表示若有人找他拍戲，會繼續拍戲。

▲ 何爵天憑《正義迴廊》奪得「新晉導演」獎項。

拍攝不易

另外，何爵天憑《正義迴廊》奪得「新晉導演」獎項。

至於何爵天受訪指今次拍攝對其很大挑戰：「要喺咁密集嘅時間拍咁多嘢，好多場景，元素都好豐富，所以喺咁短時間內執行到咁多事都係一件幾難嘅事。」

他續說：「戲中有咁多舞台劇演員，特別係阿東同阿倫，佢哋拍攝電影嘅經驗相對少，舞台經驗比較多，點樣將佢哋變成電影演員都需要花啲功夫。」

何爵天又表示今次得獎給予家人有個交代，感謝媽媽很勇敢讓他從事這個行業，相信她一定為其感高興。

記者：梁樂欣、陳淑霖