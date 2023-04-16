【金像獎2023】紀錄片《給十九歲的我》奪最佳電影　聯合導演郭偉倫：時代需要紀錄片

香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」於今晚（4月16日）假香港文化中心舉行，最佳電影由受爭議的紀錄片《給十九歲的我》獲得。

《給十九歲的我》導演張婉婷未有出席頒獎禮，聯合導演郭偉倫則有出席並上台領獎，並由他在台上代張婉婷讀出感言，她表示：「過去一段時間，由羅啟銳死亡的黑洞，到《給十九歲的我》面世，瞬間令我可以躲進一個種滿美麗植物的小花園，直至陷入風波」。

不過她表示坂本龍一名言「藝術千秋，人生朝露」令她有所體，，見到向前行的可能性，形容製作《給十九歲的我》是「今生無悔」，稱要有面對自己、面對觀眾的勇氣。同時張導感謝外界給她的肯定，並感謝參與的同學。

至於郭偉倫最後發表個人感受稱：「時代需要紀錄片，需要鏡頭記錄，唔好熄機，拍咗先算，上咗先算。」

▲ 郭偉倫與《給十九歲的我》團隊。（陳慧安 攝）

《給十九歲的我》上映爭議

其實《給十九歲的我》是華女學校校友張婉婷受時任校長李石玉如女士所託，為學校在2012年從半山區舊校舍重建，再臨時遷往深水埗青山道校舍，之後再搬回重建新校的過程拍攝紀錄片。

紀錄片採訪於2011年入讀英華女學校的6名女生。，整部紀錄片從籌備拍攝到影片完成歷時10年。

《給十九歲的我》在香港正式公映前，曾獲外地多個電影節選映，之後在本地放映多場優先場，獲得非常好的口碑。在今屆香港金像獎獲最佳剪接、最佳導演及最佳電影共3項提名入圍。

可是影片在今年2月2日於香港正式公映後，在2月4日晚，該片其中一位主角阿聆向雜誌投萬言書控訴指母校英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意願把《給十九歲的我》公映，由此引起弄得滿城風雨。

然後另一主角受訪女生阿佘指團隊以「狗仔隊」形式偷拍，又稱有幾位女學生在中三、四時明言拒絕再拍攝，可是團隊繼續。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

再之後已移民外國、花名稱「香港小姐」的女生江冰瀅也在社交平台指製作團隊訛稱除她外，其餘學生已簽署同意書讓影片上映。

此外，在片接受訪問的單車運動員「牛下女車神」李慧詩於2月5日在社交網發文指，形容自己是「被通知」成為影片的一部分，稱受訪當日不知訪問放入電影之中，更呼籲罷看電影。

結果校方決定影片在2月6日起腰斬不再上映，同時英華女學校表明退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。

最新影片推介：江美儀專訪

爾冬陞諮詢專業意見

至於金像獎協會董事局主席爾冬陞在頒獎禮舉行前已表示，董事局就事件作出謹慎討論，並諮詢過業內人士及律師意見，董事局成員最終一致同意無權褫奪任何提名資格。

他指出︰「雖然這部戲有紛爭，但一套電影需要很多人才能完成，不能抹煞其他人的努力。既然電影已得到提名資格，我們投票人不樂見可取消提名資格和可取消得獎資格的事情發生。如果有此先例，將來會非常危險。」

不過也因為英華女學校選出遴選沒有交影片，故此今晚大會未能在頒獎禮上播出《給十九歲的我》片段。

爾冬陞在今晚頒獎禮後接受訪問，回應《給十九歲的我》獲獎稱：「這是個業內的獎，是否小圈子，要睇你以甚麼角度睇，這是個工業獎，到現在已有2000人投票，第二輪有1000位投票人，亦有75位專業評審。我們不可能去仲裁或去查這件事，影片已入圍，我們就不去取消被提名資格，投票人會有智慧去決定。我知道這件事是不會有方法令大家認同，而這個結果證實到投票人的意願，而我個人沒有立場。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R