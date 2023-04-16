▲ (WHO圖片)

新冠Omicron變種病毒XBB.1.16，亦名為Arcturus，於印度及全球多個地蔓延。外電報道，世界衛生組織已在29個國家發現了這種新變種，其中於美國，新變種佔本週報告的新病例的7%。

美國疾病控制與預防中心 （CDC）於周五發布的每周公告中表示，新變種佔本週報告的新病例的 7%。隨著Arcturus病例出現， 另一種變種病毒XBB.1.5水平正在下降。CDC為首度XBB.1.16開立變種病毒新欄目。

與此同時，由於 XBB.1.16，東南亞地區的案件數量激增。世衛東南亞地區分部表示，印度、印度尼西亞、泰國、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾代夫、不丹和東帝汶報告的病例逐月增加了近 500%。迄今為止，已在 29 個國家發現了這種新變種。

至於印度方面，前日（14日）錄得個案11,109宗，按日增3,279宗。有英國專家認為，新變種Arcturus（XBB.1.16）是印度新冠病毒確診個案急增的原因之一。印度為防止疫情惡化，採取恢復生產疫苗、以及重推「口罩令」等措施。來自印度的報告則指， 該國的兒童中報告了結膜炎或紅眼病，這種症狀在其他 Covid 變種中並不常見。

世衛指， Arcturus類似流行的XBB1.5 變體，但在刺突蛋白中有一個額外的突變，在實驗室研究中顯示感染以及潛在的致病性增加，可能意味著它可能會傳播得更快，但目前還沒有任何跡象表明它會導致更嚴重的病例。

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