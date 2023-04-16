【金像獎】《給十九歲的我》爭議聲中奪最佳電影　英華女學校感謝體諒重申無意強迫拍攝或偷拍

▲ 《給十九歳的我》奪第41屆香港電影金像獎最佳電影獎項。 （金像獎FB圖片)

41屆香港電影金像奬頒獎典禮，晚上在香港文化中心舉行。鄭秀文憑主演電影《流水落花》，奪得最佳女主角，她同時憑該部電影「最佳原創電影歌曲」獎。劉青雲憑《神探大戰》，奪得最佳男主角。英華女學校校園紀錄片《給十九歲的我》，在歷經6名女主角的爭議風波後，奪最佳電影獎項。

聯合導演郭偉倫代張婉婷讀出得獎感言 感謝拍攝同學有面對自己及觀眾勇氣

導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，女主角阿聆年初於媒體發文指，並不認同校方公開放映。紀錄片於爭議聲中停止公映，並於今年2月宣布退選金像獎「最佳電影」，但金像獎頒大會指無權褫奪任何獲提名影片資格。

《給十九歲的我》於昨晚奪「最佳電影」。聯合導演郭偉倫代張婉婷讀出得獎感言。張婉婷表示，過去一段時間引起的風波，猶如跳進漆黑森林，感謝各界的支持及鼓勵，讓她在黑暗中看到曙光，讓他們拍攝10年。她亦指，感謝拍攝的同學，有面對自己及面對觀眾的勇氣。

郭偉倫亦發表感言，寄語香港拍紀錄片的導演，繼續努力去拍紀錄片，唔好驚。因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭記錄我哋發生嘅事。

記住唔好熄機，繼續行，唔好驚，拍咗先算，剪咗先算，上咗先算。 聯合導演 郭偉倫

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英華女學校：對評委肯定表示感謝 已決定退出遴選沒派代表出席頒獎禮

英華女學校表示，對評委的肯定表示感謝，但由於校方於二月已決定退出遴選，故今晚沒有派代表出席頒獎禮。本校就此向金像獎主辦方表達真誠歉意，並感謝主辦方連月來的協助和體諒。

《給》片拍攝時間長達十年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和學生的成長經歷，探討教育的意義。本校感謝擔任本片導演的張婉婷校友、監製黃慧校友和她們的製作團隊，在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝，亦要感謝片中六位年輕校友多年來的參與。

校方指拍攝團隊多名成員，是張、黃兩位的同期校友，她們都是出於對母校和學妹的愛護，多年來也一直無償參與拍攝工作，她們的付出值得充份肯定。學校重申，在本片拍攝過程中，團隊是本着被拍者同意和知情下的原則進行拍攝，絕無意進行強迫拍攝或偷拍，我們亦容許同學在拍攝期間退出。

劉青雲及鄭秀文奪最佳男女主角

許冠文憑電影《風再起時》奪得「最佳男配角」，而「最佳女配角」就由王菀之憑電影《飯戲攻心》贏得。「最佳新演員」由10歲男演員林諾憑電影《白日青春》奪得，成為首名獲頒金像獎的南亞裔演員。

科幻動作電影《明日戰記》奪得「最佳動作設計」、「最佳音響效果」及「最佳視覺效果」。《正義迴廊》拿下「最佳剪接」獎。

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記者：陳展棋





