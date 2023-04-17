【羽毛球勁旅】梁潔華小學設系統化羽毛球培訓制度　前國家隊成員任教成就球員獲名校招手

▲ 順德聯誼總會梁潔華小學於區內的校際羽毛球賽屢獲佳績。（左起）校長尹少琴、舊生林沁儀、小六生周俊昇、教練鍾海玉、教練鍾海翠。 （陳永康攝）

在將軍澳的順德聯誼總會梁潔華小學，25年來獲前國家隊教練帶領校內羽毛球，成績蜚然，分別奪得17次及16次西貢區羽毛球團體賽男、女子冠軍，更成為羽毛球港隊搖籃，隊中學生成為直資名校招手對象，包括男拔、德望、協恩等。校長尹少琴坦言，當初只為落實「一生一體藝」，獲名校招手屬「副產品」，強調接觸運動最重要是令學生在成長路上「不走歪路」。

自1999年起，順德聯誼總會梁潔華小學每年均打入西貢區羽毛球團體賽三甲，近日亦成功衛冕男、女子團隊冠軍，歷年已13次同時奪冠，背後有賴前國家隊及港隊羽毛球運動員鍾海玉及其妹鍾海翠擔任校隊教練，為學校設立系統化的羽毛球培訓制度，有系統培育潛質球員。

鍾海玉表示，每年開學後教練都會於禮堂舉行1年級生選拔，首階段會遴選20名小1生，安排他們訓練1個月，再從中揀選出10至12人加入校隊，而球員每周會進行2節共3小時的常規訓練。學校設有5個（A至E）梯隊，每隊8至10人，教練會按球員能力作出評核，若達標可獲晉升到較高級別，而A隊成員將有機會代表學校出賽。她亦鼓勵球員爭取加入「青苗」及「青年軍」等平台作培訓，提升技術層次。

已升讀協恩中學的林沁儀自言是運動天賦不高，更有手腳不協調情況，但她願意堅持到最後的毅力，打動了教練，多花時間培育，終令她贏得3次學界比賽冠軍，成功於學校歷年傑出運動員名錄烙下芳名。

林沁儀直言，「自己天賦不高，並不適合打羽毛球」，需要教練花上長時間指導每個動作，她回想有一次練習跳繩，花了3小時才成功跳到30次「二重跳」。教練鍾海玉說：「她可能不是條件最好的球員，但她受教，願意堅持到最後，故決定助她一把。」林沁儀終在6年級時，在不同學界及地區比賽，贏取了3個冠軍、1個亞軍及1個季冠。

林沁儀亦不忘2位教練的知遇之恩，感謝她們一直在旁陪伴，不曾放棄過她，「沒有她們，不會有今日的她」。現己升讀協恩中學的林沁儀更表示，「現時有責任幫助協恩打好每一場球賽，並將羽毛球運動承傳下去」。對於看見球員的成長，鍾海翠表示從中得到極大滿足感，令她有能夠堅持教下去。

校長尹少琴表示，學校當初發展羽毛球運動，只為落實「一生一體藝」理念，鼓勵學生發掘終身興趣，養成習慣獲得「完整人生」，並非為成績。然而，不少具潛質的學生均獲名校招攬入讀，包括拔萃男書院、喇沙書院、德望學校、協恩中學、皇仁書院、培正中學、香港華仁書院等。她坦言這些只屬「副產品」，沒有想過會有今日的成就，亦稱讚一路堅持訓練的學生屬「捱得苦的人上人」。

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記者：梁凱婷