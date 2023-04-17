【校長訪問】女拔畢業棄神科春風化雨29年　沙崇校長：會駁嘴不一定是壞學生

▲ 在沙崇將近30年的時間，梁潔妍校長回首彷彿轉眼，卻是漫長的歲月。

每一位校長皆是從做老師開始，惟由老師至校長均堅守同一所學校，卻是極少數。沙田崇真中學的梁潔妍校長自90年代入職，29年間從一名新手通識老師至成為一校之長，見證學校發展、遷校。「1994年開始我便在沙崇教書，是我第一份工作，相信也是我做到退休的崗位了。」

第一份工作一做便近30年，甚至決定做至退休，現在回想，梁校長認為是信仰帶給自己最好的安排。「當然求學時期遇到很多很好的老師，但真正令我想做老師，真的是要數到大學那時，不過我想，回溯的話，其實是始於教會中的經驗。」在家中是大家姐的她，一向獨立懂事，分擔着父母照顧三弟妹的責任的同時，從不會令父母擔心學業，中學時入讀本港首屈一指的著名女校。

小學時師生關係比較緊密，後來升上女拔，氣氛不太一樣，因為同學都很厲害，也很自律，所以老師的存在感和影響反而大減。

正因如此，當年一位與別不同的新晉老師特別令她印象難忘。「很記得是中四那一年，她是位新入行的老師，做我們班主任，一來就約我們逐個單對單聊天。嘩！原來老師是會和學生傾偈的，對當時的我們來說，那是前所未有的事！」關心學生的老師形象，或許自當時開始，漸漸影響了梁校長日後的教學作風。

最新影片推介：

教會經歷成教書種子

「讀大學時，在教會開始擔任小六升中一的團契導師，現在想起來那是很重要的轉捩點，第一次感受到陪伴青少年成長的滿足感。」梁校長讀大學的年代，晉身商界是不少大學畢業生的首選，她卻早早篤定那並非最適合自己的路向。「覺得自己性格不適合在商界打滾，所以當時也報讀了PGDE（學位教師教育文憑課程），想着或許可以嘗試教書。」在教會做導師時，她便順勢用了課堂上學到的指導技巧，發現效果不錯，也感覺自己教得開心，便順理成章將老師視為畢業後的求職首選。

「但我大學時讀的是政治與行政學系，其實教書的話不太易找到對應教職。」梁校長直言自己最想教的科目是宗教，但初生之犢尋找工作，當然難以如願。「最初我投履歷的工作大都是英文老師，自己也想過應該要教好一段時間英文，很幸運的是，沙崇是當年首批開通識科的學校，自己因而成為其中最早教通識的老師。」她笑言當初見工那刻，面試她的校長見她讀政政，便問道：「不如你來教通識吧？可以嗎？」「其實我當時連通識是甚麼也不知道，但見工嘛，當然說好。」

▲ 1994年入行的梁校長，經歷過本港的教育改革，圖為2003年沙士復課後與中一生合照。（受訪者提供）

歪打正着成通識老師

梁校長入行的經歷看似有點歪打正着，大學讀的是難以對應中學科目的政政，畢業後卻心無旁騖地矢志做老師，沒想到竟剛好遇上中學教育改革，新的「通識教育」開科，反倒能應用上自己在政政學到的邏輯思維。「所以我常和學生說，自己能在沙崇教書，是上天的祝福。」不過事實上，幸運背後，也有事在人為的成分。「沙崇其實不是我當時的首選，那時另一間學校請的是宗教科和英文科老師。」

中學年代已為虔誠教徒的她，自然渴望能夠教宗教，結果卻因時間問題改變了選擇。「同一天的早上，沙崇給了我offer，剛剛簽了約，下午心儀的學校就打來約我面試。但我覺得簽了約，就是一個承諾，所以便拒絕了面試，專心在沙崇工作。」

在沙崇將近30年的時間，回首彷彿轉眼，卻是漫長的歲月。「其實我也曾經想過離開，那時教了約5年左右，很想進修，但工作很忙，所以便想辭職，全職讀書。」當時她報讀的中大教育碩士學位只有晚間課程，而且要讀兩年。

我心想那麼全職讀也沒多大意義，那時學校很好，讓我轉part-time。那兩年，我日頭在學校教書，黃昏後便去中大上課。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

女校生老師上任遇衝擊

新晉老師教新科目已經相當大挑戰，但對於中學時讀女校的梁校長而言，面對班上男男女女的學生，也是一個不小的衝擊。「自己在女校讀書，和男女校的氛圍很不同，雖然全女班很多時也會玩得很癲，但始終較少和男同學相處，感覺很陌生。」性別的差異以外，更有各種紀律問題。「無論小學、中學，自己算是比較乖和靜那類學生，周邊也少特別頑劣的同學，但在二十幾年前，沙崇收的學生不像現在普遍都乖。很記得那年自己做班主任，有一個中三的男學生，他做了些不好的行為，我便開口責罵，沒想到他馬上駁嘴：『吓！乜基督徒都會鬧人㗎咩！』梁校長笑言當下她也以宗教角度回應：『你有無睇《聖經》？你知唔知道耶穌對於唔啱嘅事都會直斥其非？』」

會頂嘴的學生不一定是壞學生，反倒有機會因而令師生關係變得緊密。「教書這麼多年，有時和同事們聊起，都會發現往往是當年頂嘴的學生，多了『溝通』，日後的關係反而更強，有些更一直有聯絡。這些關係，就是做老師最大的滿足感。」

記者：王嵐