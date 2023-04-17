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【貪玩惹禍】8歲男童32樓扔鐵釘木棍砸死6旬翁　父母拒賠償：家境困難無錢

育兒經 09:51 2023/04/17

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8歲男童32樓扔木棍砸死6旬翁。

小朋友貪玩竟釀出命案。中國四川一名8歲男童從32樓高處扔下木塊，砸中一名6旬老翁致其死亡，然而男童父母卻稱無錢拒絕賠償，而物業公司亦認為自己沒有責任，案件待開庭審理。

據內地媒體報道，事發於2月28日下午，四川達州渠縣一名6旬老翁接孫仔放學，爺孫一前一後走在路上，經過一幢住宅樓下時突天降橫禍，老翁被一根帶有鐵釘、長約2.2米的木棍砸中，他當場倒地不起，送院搶救後不治。

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孫仔事後受訪時指，自己走在爺爺前面，當時聽到聲音，轉身一看已見爺爺躺在草叢上，眼睛閉上不久臉就變白，嚇得他趕緊請途人報警，並請保安致電父親，老翁被送院後不久搶救無效死亡。

根據閉路電視畫面，男童當時搭升降機到32樓，把木塊丟下樓後，走樓梯到30樓，再搭電梯落樓。男童向警方承認行為，並透露下樓時見到很多人圍觀，嚇得趕緊離開現場。

事發後，相關部門多次組織當事各方調解，死者兒子要求男童父母、社區物業公司賠償，然而男童父母卻出示診斷書，指男童在智力方面有問題，又指他們因家境困難無法賠償。物業公司則指他們沒有責任，拒絕賠償，因此死者兒子已放棄調解，決定訴諸法庭，案件將在近日開審。

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責任編輯︰王明芳

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