【金像獎2023】男星花生騷時裝比拚　劉青雲Armani＋呂爵安Ferragamo＋魏浚笙Tom Ford【內附多圖】

▲ 呂爵安、劉青雲和魏浚笙分別穿上Ferragamo、Giorgio Armani和Tom Ford的tuxedo出席金像獎。（圖片品牌提供）

「第四十一屆香港電影金像奬」終於完美落幕，雖然部分得獎結果有點令人乏善可陳，但作為香港一年一度的電影盛事，依然值得支持，就以影星的行頭為例，他/她們一年比一年盛裝出席，就正明大家都對這個頒獎典禮非常重視，正當大家都談論女影星的衣著時，不如我們今年一改「習俗」，大家看看哪一位男星穿得最是好看？

▲ 劉青雲穿Giorgio Armani tuxedo。（圖片品牌提供）

劉青雲-Giorgio Armani

已經是第3次獲得影帝的劉青雲，一直和Giorgio Armani關係良好，出席不少大小場合都見到穿上該品牌的出品，這一次亦不例外，恰如其分穿上非常適合他的GA tuxedo出席昨晚的頒獎典禮。

▲ 魏浚笙穿Tom Ford tuxedo。（圖片品牌提供）

魏浚笙-Tom Ford

昨晚靚仔中的靚仔有魏浚笙，穿上黑色天鵝絨tuxedo，就算Tom Ford的男裝剪裁略大和肩膊處理較大，都完全難不到前身為模特兒的他（相比於同是穿上Tom Ford的古巨基就相比下去），這位天然呆的新生代的男星前後無可限量。

▲ 林海峰穿Alexander McQueen白色tuxedo。（圖片品牌提供）

林海峰-Alexander McQueen

林海峰雖然失落於最佳男配角，但向來對衣著有一定要求的他，以往在叱吒音樂頒獎典禮上都看見他穿上Thom Browne的西裝，昨天反而鮮見他穿上一套全白的Alexander McQueen的tuxedo，於筆者來說是叫人眼前一亮的。

▲ 呂爵安穿上Ferragamo禮服。（圖片品牌提供）

呂爵安-Ferragamo

同樣以大熱姿態失落於新人獎的呂爵安，穿上Ferragamo禮服，禮服的設計別出心裁，有著長長的布料與衫身梳相連，對於一眾男星都寡得四平八穩的時候，Edan這身打扮有著一定刺激眼球的作用。

▲ Lokman穿上Celine tuxedo。（圖片品牌提供）

楊樂文-Celine

穿tuxedo穿得好，穿得好看都不容易，Lokman昨晚作出有一個完美示範，身穿Celine tuxedo，衫袖的長度剛剛好展示了白色禮服恤衫，戴上來自Piaget的Polo Skeleton腕錶和鑽戒，還有一對著穿tuxedo必備的漆皮皮鞋（Giuseppe Zanotti），絕對值得今後要穿tuxedo的男藝人學習（特別是TVB台台慶經常出現dress to kill的男演員）。

▲ 姜濤穿上Giorgio Armani tuxedo。（圖片品牌提供）

姜濤-Giorgio Armani

不成文的定律是Giorgio Armani提供主線系列服裝給男星穿著，都必定要有一定份量和資歷方可，這一次姜濤穿上Giorgio Armani的shawn collar禮服，雖然身型還有待改善，但對於一個小伙子GA首肯答應借出禮服，都是對他的一個肯定，題外話是姜濤頸上的那鑽石頸鏈來自Chopard的高級珠寶系列，單是一顆梨形碧壐就有76.49卡。

劉俊謙-Tom Ford

大家不要忘記昨晚金像獎靚仔的還有劉俊謙，當晚Tom Ford亦提供了一套綠色天鵝絨禮服，配襯經典黑色緞面煲呔及黑色長褲，在芸芸男星都是穿上黑色的時候，這一套就非常好看，而且排眾而出。

林家謙-Berluti

林家謙昨晚在金像獎上穿了3套服裝，在紅地毯上選擇了Berluti的黑白印花西裝，誠然，一身文青樣子的他真的不適合這麼花俏的服裝，還是在頒獎台上和Serrini頒獎時，那一套剪裁得宜的tuxedo最適合他不過。

柳應延-Saint Laurent

筆者覺得Jer穿上這套來自Saint Laurent的tuxedo，和Tiffany & Co.的胸針、耳環和戒指。西裝的尺碼明顯偏大，感覺有點衣不稱身，stylist和經理人是不是要把關為他準備好一套更合身的給他呢？話晒一年一度的大場面，不容有失。

記者：何偉雄