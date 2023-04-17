【獅子開大口】8旬母不堪被追問財產分配推跌手機 兒子告上法庭民事索賠27萬

▲ 母親被兒子索賠27萬元。

因財失義，為了爭奪家財，母子都冇情講！台南一對母子因家族財產發生爭執，兒子一邊對85歲母親連番追問，一邊以手機錄影。母親不耐煩伸手撥開兒子手機，手機被甩跌導致螢幕左右角龜裂。兒子竟以此怒告母親家暴毀損，民事部分求償92萬元(約港幣27萬)。 台南地院審理後，認為兒子是借題發揮，而且要求賠償金額誇張，遠超出手機價值，判年老母親免負刑責。

台灣傳媒引述判決書指，去年5月19日，張姓男子與母親在家門口因財產問題發生爭執，兒子再三向母親逼問家族財產如何分配，更拿出手機向對方不斷錄影，母親不堪煩擾，伸手撥開兒子手機，手機跌落地造成螢幕保護貼及螢幕下方、左右角龜裂損壞。兒子向警局報案，提告遭家暴毀損，母親因而惹上官非。

最新影片推介

雖然母親是損壞了兒子的手機，但檢察官在庭上向地院法官求情，指出本案起因是兒子為了爭財產而起，而且一般人遭他人錄影時，通常會感到抗拒，撥開手機或避開鏡頭是自然反應，故希望法官酌情處理。

法官審理後鑑於被告無前科、犯後坦承應罪，加上被告自稱不識字，目前與女兒同住，而且兒子經民事訴訟，要求賠償金額高達92萬(約港幣27萬)，與手機價格相距甚遠，足證他是對母親以本案借題發揮，混入家產權益之爭執。

法官指出，本案最重可判刑3年以下，惟被告案發時已滿80歲，再斟酌上述情況，情節輕微，因此4月12日依法規定判決免刑，全案仍可上訴。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9