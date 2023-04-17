【消委會】超市貨品總平均售價較去年升2.1%　糧油食品升幅最高達5.4%

▲ 超市貨品總平均售價較去年升2.1%，糧油食品升幅最高達5.4%。（iStock 圖片）

疫下全球供應鏈和物流均受到嚴重影響，消委會公布2022年度超市價格調查，發現貨品總平均售價較去年升2.1%，其中糧油食品排首位，升幅達5.4%。

調查採用了3間大型連鎖超市收錄的電子掃瞄數據計算貨品的平均售價，發現相關超市一籃子共260項貨品的總平均售價重拾升軌，較2021年上升2.1%，高於同期的綜合消費物價指數的升幅（1.9%），亦是自2013年以來，錄得的最大升幅。

近7成貨品（175項）加價，升幅最高的貨品組別首3位分別為「牛油」（15.4%）、「茶包」（11.7%）及「芝士」（10.2%）。「食油」組別的價格升幅雖然排第4位，但總平均售價連續3年上升，去年升幅逾1成（10.1%）。至於平均售價錄得最大跌幅的貨品組別為「葡萄酒」（-5.1%）。此外，消委會亦採用了「網上價格一覽通」收錄的網上超市貨品售價，比較15組共80項貨品於疫情前後的平均售價，結果多類罐頭食品的總平均售價於疫情前後的3年間上升逾3成。

平均售價升幅最高的3大類貨品均屬日常生活必需品

「柴米油鹽醬醋茶」是每個家庭的生活必需品。於2022年13大類貨品當中，「糧油食品」、「雜糧／調味」及「罐頭食品」的總平均售價升幅最高，分別為5.4%、4.8%及4.6%。

升幅最高的「糧油食品」大類之中，「食油」繼2020年和2021年分別上升1.9%及2.6%後，在2022年更上升10.1%。至於「食米」組別，總平均售價在2022年上升1.3%，升幅最高1款達15.4%。

「牛油」售價升幅最高達2成「牛奶」、「雞蛋」則分別下跌2.6%及3.9%

雖然「奶類食品／雞蛋／豆腐」大類的總平均售價在2022年只上升2.1%，但該類別下的「牛油」及「芝士」組別的總平均售價在去年分別上升15.4%及10.2%，為年內升幅最高及第3高的貨品組別。

至於近期供應及價格受大眾關注的「雞蛋」組別，去年的總平均售價下跌3.9%，組別內的5款雞蛋只有1款的平均售價上升4.5%，其餘4款的跌幅由1.1%至11%。如果以出現「雞蛋荒」的今年首季數字與去年首季相比，其中1間網上超市有售的3款雞蛋的平均售價上升由9.4%至20.2%。不過隨著雞蛋供應回復正常後，相信價格會回復穩定。

葡萄酒平均售價錄得最大跌幅達5.1% 個人護理和嬰兒貨品售價有升有跌

「酒類飲品」為2022年跌幅最大的貨品大類（-3.1%），其中「葡萄酒」的總平均售價下跌5.1%，是年內總平均售價下跌幅度最大的貨品組別，該組內的5款貨品中，有4款的平均售價下跌由0.7%至12.6%。

另外，「個人護理用品」大類的總平均售價下跌2%，雖然當中的3組貨品，包括「洗髮水」、「沐浴露／洗手液」及「女士衞生用品」組別的平均售價錄得1.9%至4.3%的跌幅，但「牙膏／牙刷」組別的平均售價則上升7%，當中4款貨品的平均售價升幅由0.1%至23.7%，而升幅達23.7%的1款薄荷牙膏更是今次調查中260項貨品之中升幅最高的貨品。

「嬰兒食品／奶粉／尿片」大類的總平均售價在2022年微跌0.1%。當中「嬰兒奶粉」及「嬰兒尿片」組別的總平均售價則分別微跌0.2%及0.5%；但新增的「嬰兒食品」組別的總平均售價則上升5.3%。

今年首季整體貨品售價較2019年首季上升逾1成

消委會分析疫情爆發前後，即由2019年至今年3月（截至3月24日）的價格變動情況，以每年度首季的價格來進行比較。

根據「網上價格一覽通」收集的超市貨品價格資料，消委會選取其中15組共80項，比較2間或3間超市網購平台有售的貨品，包括食米、食油、即食麵、急凍點心／餐類、罐頭食品和衞生紙等，調查發現有關貨品的總平均售價除了在2021年首季輕微下跌0.2%外，在2020年（4.7%）、2022年（2.6%）及2023年（4.5%）每年首季均較前一年同期的為高。

若與2019年首季相比，2023年首季80項貨品的總平均售價則上升12%。當中13組貨品的總平均售價於疫情前後（即2023年首季對比2019年首季）上升0.7%至39%。升幅最高的4組貨品均為罐頭食品，包括「罐頭蔬菜／水果」（39%）、「罐頭湯」（35%）、「罐頭魚」（32.6%）和「罐頭肉」（32.2%），全部升幅均逾3成，相信是因為疫情期間，不少家庭因應居家抗疫和限聚令措施，需要大量儲糧，需求增加而影響產品價格。

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記者：黃穎津